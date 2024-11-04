台中男童遭撞亡…2駕駛各3萬交保　父悲喊「2人都沒道歉」

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓國小男童昨（3）日騎腳踏車從人行道竄出，先遭到閃避不及的湯姓騎士撞擊，再被傅姓休旅車駕駛輾過，送醫不治。今天下午湯、傅接受檢察官複訊前，媒體欲詢問相關案情，傅男委婉表示不接受採訪，湯男身旁的女友人則打斷媒體訪問，大手一揮說「請你離開」；黃父說，事發至今2人都未向他道歉，應訊時也沒跟他說話，已經對2人提告。檢方諭知湯、傅分別以3萬元交保。

▲檢察官複訊後，諭知湯男（右）、傅男（左）分別以3萬元交保。（圖／記者白珈陽攝）



檢察官今天下午偕同法醫相驗，黃父與家屬到場協助，湯男（29歲）與傅男（33歲）也到場接受檢方複訊；確認遺體時，62歲的黃父眼眶紅潤，雖未掉下淚來，神情仍十分哀傷。

▲黃父確認遺體後眼眶紅潤。（圖／記者白珈陽攝）



上午黃父指控，懷疑湯、傅的車速過快，才來不及反應，導致悲劇發生。媒體下午詢問肇事的湯、傅2人是否想澄清黃父說法，傅男面色凝重，婉拒媒體採訪；湯男同樣不願回應，但媒體話還沒問完，其身旁的女友人即打斷媒體，揮右手說「請你離開」。

據了解，湯男應訊時表示，看到小朋友時已經來不及煞車，即使把煞車按到底仍然撞上腳踏車後輪，他與傅男分別打119、110報案；傅男應訊時說，開車時「看到有人飛出來」，他當時車速約5、60公里，也是煞不住。

黃父於臨時偵查庭結束受訪指出，湯、傅2人從昨晚至警局做筆錄、到今天檢察官進行複訊，都沒有向他或家人道歉、也沒說到話，「我都告，兩個都要告！」全案警方依過失致死罪嫌移送湯、傅，檢察官複訊後諭知2人分別以3萬元交保。

本案發生在台中市北屯區敦化路二段、仁平路口，警方調查，昨日下午12歲男童騎腳踏車欲穿越人行道，遭到左方湯姓騎士撞擊，再遭同向傅姓駕駛駕駛自小客輾過，經查該路口為T字路口，於每日4-9及17-19時等時段為三色號誌運作，其餘時段為閃光黃、紅燈。事故當下號誌狀況，敦化路方向為閃光黃燈，仁平路方向為閃光紅燈。

詳細確切肇事原因及責任歸屬，由檢警釐清調查。

▲台中市12歲男童騎腳踏車遭撞輾死亡。（圖／記者許權毅翻攝）