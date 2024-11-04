關警攜手友軍單位　搶救「彎腰」龍柏大作戰

▲警攜手友軍單位搶救「彎腰」龍柏，順利「扶正」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

10月31日，強烈颱風康芮挾帶強風豪雨襲擊台東縣，風災過後滿地斷枝殘葉。在關山警察分局大門口人行道上，有一整排樹齡超過一甲子的龍柏，其中有3棵不敵強風吹襲而「彎腰」，於1日經會同農業部林業及自然保育署台東分署關山工作站及關山鎮公所會勘，於3日11時，在鎮公所全力協助下順利救援「扶正」。

台東縣警察局關山分局自1932年(民國21)日治時期為里壠支廳，歷經90多年，位置都沒改變。於廣場內有幾棵當時就種下，迄今樹齡將近90年的茄冬樹。另外在分局人行道上，種植有一整排的龍柏樹，彎曲的樹身高聳而立，平時為行人遮陽擋雨，因樹齡也逾1甲子，儼然成為50年代以後關山鎮民的共同記憶。但於日前不敵康芮颱風的強風侵襲，有3棵被吹到連根「彎腰」側傾，所幸還有二分之一根部與土壤相接。關山分局聯繫農業部林業及自然保育署台東分署關山工作站及關山鎮公所一起會勘，實施「搶救龍柏大作戰」。關山鎮鎮長彭成豐也非常關心，因為這幾棵龍柏樹陪伴關山鎮一起成長，至少是「公字輩」的存在，所以務必將它「拉回」。經過審慎評估採取「原地扶正」的作法，再用棉繩將其固定，讓它在原生長地休養生息，並由相關單位監控，期能安然度過危險期，持續屹立在關山鎮的人行道上，繼續服務人群。

關山警察分局表示，感謝各友軍單位協助清除斷枝殘葉，並將分局門口前的龍柏樹順利拉回扶正，讓我們從風災中迅速恢復原貌及正常運作，也讓員警及民眾皆能擁有安全的辦(洽)公環境。