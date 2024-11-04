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康芮再次沖毀卑南溪水覆蓋　台東縣府持續積極搶修

▲臺東縣政府於1日進行卑南溪中華大橋勘查評估後，3日起已立即投入多台怪手進場搶修。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東縣政府於3日起已投入多台怪手進場搶修。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前康芮颱風在臺東縣降下大豪雨，造成卑南溪溪水大漲，使得山陀兒颱風過後所修復之水覆蓋防塵措施再次遭受沖毀，臺東縣政府於1日進行卑南溪中華大橋勘查評估後，3日起已立即投入多台怪手進場搶修，現處東北季風季節，修復期間卑南溪可能會發生揚塵，呼籲民眾須做好揚塵防護措施。

臺東縣政府表示，每年颱風旺季期間，臺東因位處臺灣東南方首當其衝易受侵襲，降下大豪雨沖刷卑南溪，大水退去後河床裸露地陸續浮現，淤積大量細砂，在強風吹襲下，卑南溪裸露河床易造成河川揚塵發生。康芮颱風再次沖毀所修復的水覆蓋，環保局持續加強調派怪手至河床裸露地加速搶修水覆蓋面積，期許在東北季風影響擴大之前，降低揚塵發生的可能性，同時，也提醒縣民，修復期間應隨時注意空氣品質狀況，並做好自我揚塵防護措施。

▲臺東縣政府於1日進行卑南溪中華大橋勘查評估後，3日起已立即投入多台怪手進場搶修。（圖／記者楊漢聲翻攝）

臺東縣環保局指出，此次康芮颱風導致10月所修復的防制揚塵水覆蓋措施再次沖毀，11月1日前往中華大橋勘查，溪水仍處高水位，水流湍急，先行規劃預定搶修施作區域，於3日立即投入怪手進行搶修，先建立引水道，以利溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，施作期間將隨時掌握氣候狀控，希望在三週內恢復水覆蓋面積至8成，以有效控制揚塵好發的情況。

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