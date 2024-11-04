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銀杏颱風滯留恐有共伴效應　北東猛灌3天雨彈「下到發紅」

記者蔡亞樺／台北報導

銀杏颱風於今凌晨2時生成，中央氣象署指出，東北季風增強影響，今天傍晚到明天清晨北台灣降雨變明顯，且降溫明顯，周四低溫下探19度，而銀杏颱風在周三導引氣流不明顯，呈現減速滯留，後續路徑走向是關鍵，留意與東北季風形成共伴效應，周五起北部及東半部降雨最明顯。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲銀杏颱風的路徑走向，將影響台灣天氣，周五到下周日影響最明顯，北部及東半部降雨明顯。（圖／氣象署提供）

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氣象署預報員官欣平說，銀杏颱風受太平洋高壓引導，預估未來往西北移動接近台灣東南方外海，周三抵達呂宋島東方海域，由於導引氣流不明顯，會減速停滯，目前多數預報會朝西通過呂宋島到巴士海峽海域進入南海，但變數大，減緩之後重新加速，颱風位置在那裡，及後續整體高壓往東、西側高壓增強等都會影響。

▲▼銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

她提到，部分模式預測銀杏颱風會北轉，但比之前機率減低，即使銀杏朝西移動，離台灣遠近、距巴士海峽有多遠，進入南海之後是否有往南掉等情況，後續強度發展及對北方高壓、東北季風影響，都要持續觀察，周三是關鍵，周五到下周日影響最明顯，北部及東半部降雨明顯。

有關是否會產生共伴效應，官欣平說明，颱風帶上來的東南風加上北方的東北季風，可能有共伴效應，交互作用一定會有，但現在不清楚颱風強度、位置，如果東北季風晚來，颱風比較南邊，共伴作用發生在海上，如果位置比較北邊，迎風面有比較大的雨勢，周三、周四的轉向角度與強度是關鍵。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，官欣平指出，受東北季風增強影響，今天是變天過程，白天天氣好，下午到傍晚迎風面的北北基、基隆北海岸、宜蘭有比較明顯雨勢出現。今晚到周三降雨集中在桃園以北及東半部，尤其宜蘭在周二、周三有局部大雨發生的機率。

她表示，周四東北部降雨緩和，周五到下周日受銀杏颱風影響，很可能讓東北風加強，迎風面降雨的雨勢可能再提升，颱風路徑走向在周三比較明朗，後續要再看銀杏未來路徑。

溫度部分，官欣平說，今天入夜到明天白天高溫26度，除了中南影響不明顯，高溫29、30度，但北部和東部逐日降溫，且容易下雨，最低溫落在周四清晨，北台灣可能出現19、20度，略有涼意，高溫只剩22、23度，中南部高溫也略降為23度。

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