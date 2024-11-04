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在等有無颱風假！「她一看播報員怪怪的」　全場驚：馬上放大看

▲▼ 。（圖／YouTube／CWA氣象署）

▲原PO發現林伯東戴著一方一圓的眼鏡。（圖／YouTube／CWA氣象署）

網搜小組／劉維榛報導

真是好眼力！康芮撲台時，全台人都緊盯氣象署預報動態，而一名妹子驚呼，播報員的眼睛很像怪怪的，「他的眼鏡是不是一圓一方？」文章引發破千人笑虧，「妳好猛XD，在YT上看這新聞完全沒發現」、「我以為大家只注意颱風動向，跟是否有颱風假，有夠奇怪的...再看一眼」。

一名女網友在Dcard笑稱，康芮撲台前，她打開電視看颱風動態，反而被氣象播報員的眼睛給吸引住，甚至還捕捉放大圖，接著認真發問「他的眼鏡是不是一圓一方？」

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文章曝光後，引來千名網友也放大查看，「我以為妳說他眼睛一圓一方，還看很久」、「我以為大家只注意颱風動向，跟是否有颱風假，有夠奇怪的...再看一眼」、「之前看，覺得他眼睛怪怪的，原來是眼鏡的關係」、「我國中國文老師有同一副」、「有專業，識方圓」、「感覺這播報員一定很悶騷」、「主播特地挑眼鏡也太潮」、「你到底怎麼發現的」、「妳好猛XD，在YT上看這新聞完全沒發現」、「林柏東科長因為眼鏡品味在低卡爆紅」「很好笑，那時候看直播就看到有人留言眼鏡，我馬上放大看」。

原來戴著「一方一圓」眼鏡的是氣象預報中心海象預報科科長林伯東，過去曾擔任氣象預報中心機務課課長、資深預報員。這次康芮撲台，他也發揮專業解說動向，有網友則心疼透露，「那天晚上只有發現他好像很疲憊，一直吃螺絲，播報的時候卡頓，感覺每次颱風一來，就是沒有下班的份，辛苦了」。

另外，銀杏颱風於今（4日）凌晨2時生成，氣象署指出，東北季風增強影響，今天傍晚到明天清晨北台灣降雨變明顯，且降溫明顯，周四低溫下探19度，而銀杏颱風在周三導引氣流不明顯，呈現減速滯留，後續路徑走向是關鍵，留意與東北季風形成共伴效應，周五起北部及東半部降雨最明顯。

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