7歲女童搭電梯遭少年「摀嘴猥褻」　媽崩潰：女兒晚上都做惡夢

記者廖翊慈／綜合報導

江西景德鎮一名7歲的王小妹妹2日搭乘社區大樓的電梯時，遭一名14歲劉姓少年強行摀嘴，並從背後緊抱，最後甚至抱出電梯。劉姓少年被路人看到後，才嚇得放下女童逃離現場。王小妹妹的母親栗太太表示，女兒現在晚上都會做惡夢。

綜合陸媒報導，警方通報指出，21點50分左右接到報警稱，一小女孩在電梯內，被一少年猥褻，隨即派出警力展開工作，並於隔日凌晨2點左右，將劉男傳喚至派出所接受調查。

警方指出，劉男的行為依法已構成猥褻他人，警方已對他作出行政拘留處罰。

▲劉姓少年在電梯中強行對女童摀嘴。（圖／翻攝自微博，上同）

監視器畫面顯示，女童先進了電梯後，劉姓少年緊跟其後。劉姓少年站在女童身後觀察許久，過程中甚至伸出手想觸碰對方，最後直接從女童後方緊擁，並將她的嘴摀起。女童在地掙扎一陣子，最終無力反抗，被劉姓少年抱出電梯。

栗太太表示，少年一手摀著女兒的嘴巴，另一手掐著脖子，「女兒就有點窒息，當時暈了一下，然後幾秒鐘就醒了，少年抱著女兒走出門後，剛好有人路過，女兒就哭了出來，少年瞬間因為害怕，就將她放下來了。」

她氣憤說道，「報警後，少年因為未成年，只有14歲，很快就被放出來了，現在女兒變得不愛講話，晚上還會做惡夢。」

警方指出，少年已經處罰了，目前正在進行民事賠償相關事宜的和解，不過雙方家長尚未談妥。

相關影片引起網友憤怒不已，「未成年人保護法保護的應該是未成年的受害者，而不是未成年的犯罪者」、「他還是個男孩，大家一定不要放過他，膽大包天」、「別讓畜生長成惡魔」、「責任不只在孩子，更在家庭教育」、「接觸網路的孩子8至10歲就夠懂事了」、「這種處罰就可以了？直接終身監禁吧」。

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