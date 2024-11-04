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胡采蘋怒嗆酸民！惋惜吳忠達「人為理想死，是最高貴的品德」

▲吳忠達在前線自拍畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲吳忠達在前線自拍畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

烏俄戰爭未歇，日前第2名前往援烏的台灣人志願兵吳忠達不幸陣亡。財經網美胡采蘋就發文開罵酸民，「人能為了理想而身死，是最高貴的品德，那些網路上的酸言酸語，展現了人類的禽獸性，這是孟子罵你們，不是我。」文末喊話其他台灣志願士兵務必保重，「如果有萬一，你們才是國家能依靠的人。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，台灣志願軍在烏克蘭戰場身亡，真的非常可惜，「因為打過仗的老兵是珍貴資源，每躲過一次攻擊，都是珍貴的經驗，新兵上場是最容易被天擇的。」

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她在文中引用孟子所言，「人之所以異於禽獸者幾希，庶民去之，君子存之」，認為人能為了理想而身死，是最高貴的品德，「那些網路上的酸言酸語，展現了人類的禽獸性，這是孟子罵你們，不是我。」

最後，胡采蘋喊話在烏克蘭戰場的台灣志願士兵們，「務必保重，你們是珍貴的人力資源，台灣有戰爭經驗的人都80+了，如果有萬一，你們才是國家能依靠的人。」

貼文一出，就有網友也點頭，「真的，看到網路留言，酸民多過惋惜的，實在很生氣」、「昨天我跟老婆說了同樣的話，敢上戰場的勇士稀缺，是台灣最最寶貴的資產，務必為台灣珍重！」「這些台籍志願兵肯定正義感都很強。」

來自高雄的吳忠達是陸軍特戰部隊退役背景，2023年加入國際軍團半年，便到烏克蘭正規軍任職，曾因大腿遭砲彈碎片炸傷短暫回台休養，康復後又重返戰場，10月31日他在前線進行夜間偵測任務時，不幸遭俄軍砲彈擊中身亡，為第二個戰死烏克蘭的台灣人。

吳忠達的戰友潘文揚表示，事發當時第一發砲彈炸到他旁邊2公尺的距離，他左耳瞬間耳鳴，完全聽不到聲音，一旁隊友嘴唇被砲彈彈片掀掉，有個隊長則是在交戰過程中被狙擊手射穿左手，情況相當危急，醫療兵趕緊協助將2名傷兵帶往後方，「也是因為這個原因，我們後面幾個人僥倖存活下來，但是阿達（吳忠達）就沒有這麼幸運。」

潘文揚表示，第二發砲彈直接打中前方，落彈點就在吳忠達的旁邊，「他的腰部被炸出一個非常大的傷口，瞬間就失血，他躺在地板上跟我們的隊友說，他沒辦法動，但俄軍朝我們的陣地射擊的時候，一次就是幾十發的砲彈，全部都是120的重砲，所以我們沒有辦法對他進行任何的急救。」

潘文揚數度哽咽道，儘管他們身上有醫療包、止血帶，但迫於現場狀況危急，根本無法處理吳忠達的傷口，「我們就只能看著阿達倒在那個地方，再加上小隊已經遭到重創，所以只好趕快撤退，若再待下去的話全部人都會被炸死。」他表示，後撤時隊友們試圖尋找吳忠達，但已經找不到人了，隊員們感到非常難過。

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