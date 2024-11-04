俄烏交戰25秒片曝！吳忠達一身戎裝「槍聲中自拍」　前線無奈嘆息

記者黃彥傑、戴若涵／綜合報導

俄烏戰火未停，繼2022年曾聖光戰死前線後，44歲台灣志願兵吳忠達10月31日在前線執行任務時不幸陣亡。黃春生牧師在臉書上PO出一段吳忠達身在前線的影片「槍砲聲中的嘆息」，只見他淡定自拍，但背景卻是煙硝一片、槍聲不斷，令人感到相當不安。

俄羅斯2022年2月24日以「特別軍事行動」名義，全面入侵烏克蘭，各國都有志願青年加入烏軍對抗俄羅斯。來自花蓮阿美族的勇士曾聖光2022年6月間啟程到烏克蘭參戰，不料，同年11月2日執行任務時受傷，因失血過多陣亡，成為第一名赴烏克蘭參戰喪命的國人。

▲44歲台灣志願兵吳忠達在俄烏前線陣亡。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

來自高雄的吳忠達則是陸軍特戰部隊退役背景，2023年加入國際軍團半年，便到烏克蘭正規軍任職，曾因大腿遭砲彈碎片炸傷短暫回台休養，康復後又重返戰場，10月31日他在前線進行夜間偵測任務時，不幸遭俄軍手榴彈擊中身亡，為第二個戰死烏克蘭的台灣人，據了解，目前國內還有6名志願兵在烏克蘭部隊中作戰。

曾與吳忠達接觸的牧師黃春生，3日晚間8時許在臉書上PO出一段影片「槍砲聲中的嘆息」，只見吳忠達在滿是煙硝的環境中自拍，背景音槍砲聲不斷，他環顧四周忍不住嘆息，畫面令人唏噓不已。影片曝光後，許多網友留言，「英雄安息」、「阿彌陀佛」、「奉獻最崇高雄志，讚嘆，安息吧！」、「為人類正義一戰，不枉此生！」