還原吳忠達陣亡經過！遭炸破腰倒地喊：我動不了　隊友哽咽撤退

記者吳佩蓁／台北報導

陸軍特戰部隊退役的44歲吳忠達，赴烏克蘭擔任台灣志願兵，10月31日在前線執行任務時不幸陣亡。他的台籍戰友潘文揚今（4日）還原吳忠達陣亡經過，表示當時砲彈直接炸到吳忠達身旁，導致他腰部當場被炸破一個大洞，向隊友痛苦喊「我沒辦法動」，由於小隊長及另名隊友都身受重傷，一行人只好趕緊撤退到後方，潘哽咽地說：「我們就只能看著阿達倒在那個地方。」

▲潘文揚還原吳忠達陣亡時的情況 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



潘文揚表示當時他們的任務是要進行陣地防禦，吳忠達是第一組的突擊隊員，當時與俄軍在森林交戰時，吳忠達等4人在前側，他與另名台籍醫療兵在後方，負責掩護部隊，「當時槍聲大作，我們很難判斷敵人究竟是從哪一個方位來」，後來他從對講機聽到隊長說敵人是從側翼包抄過來，並要吳忠達注意那個方向，「當時交戰的速度非常快，非常惡劣，差不多10分鐘左右，然後俄軍就開始對我們進行猛烈的炮擊」。

潘文揚還原戰爭經過，當時先是一枚砲彈炸到他距離他2公尺的地方，他瞬間耳鳴完全聽不到任何聲音，接著轉頭看向左邊的黑人隊友，發現對方嘴唇遭彈片整個掀掉，他回憶「那時候情況非常危急，再加上我們隊長在交戰的過程當中，左手被狙擊手射穿」，他馬上讓另一個臺籍醫療兵將2名傷兵帶到後方，他們才僥倖存活下來。

但吳忠達就沒有那麼幸運，潘文揚哽咽表示，第二發砲彈炸下來時，落彈點就在吳忠達旁邊，「他的腰部被炸出一個非常大的傷口，瞬間就失血，他就他躺在地板上，跟我們的隊友說他沒有辦法動」。由於俄軍朝他們的陣地射擊時，一次就是幾十發的炮彈，且全是120重砲，因此他們沒有辦法對吳忠達進行任何的急救。

潘文揚數度哽咽，「我們就只能看著阿達就是倒在那個地方，因為當下我們還有其他傷員要顧，再加上小隊長已經重創。所以我就跟隊長說，我們必須要趕快撤退，要不然再待下去的話，全部人都會被炸死」，最後他跟另名台灣人、2名的外國籍的自願軍，從另一條小路上面返回。

▲赴俄烏戰爭的台灣人志願兵吳忠達不幸戰死。（圖／記者黃彥傑翻攝）



潘文揚表示，當時砲彈炸下來的瞬間，他們連續3次差一點就當場被炸死，但可能是上帝保佑，彈片都很幸運的從他們身邊飛過，後來他們試圖回頭找阿達，但怎麼都找不到他，因此只能帶著還活著的傷兵撤退到後方。

他回憶當時的情況非常慘烈，因為隊友回頭找不到吳忠達，大家都很難過，每個人眼淚都哭乾，他難過表示，從來沒有辦法想像會失去阿達，阿達是隊裡的開心果，不僅會煮飯給大家吃，還會買很多飼料去餵貓貓狗狗，還會把米分給當地人，是真正為老百姓做事的人，還有非常偉大的善行，「我們都佩服他為什麼可以有這種心懷。」

至於吳忠達的後事，潘文揚表示，「我們沒有人會在阿達事情還有沒處理好之前就選擇回台灣，一來是因為他對我們的付出非常多，我們不能就這樣把他丟在烏克蘭，我們要確認他所有後事，撫恤金都到手後，我才會離開這個國家。」