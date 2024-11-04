戰友哽咽曝「吳忠達傷勢」：腰部炸出巨大傷口！失血躺地無法動

▲吳忠達在俄烏前線陣亡。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

俄烏戰火未停，繼2022年曾聖光戰死前線後，44歲台灣志願兵吳忠達10月31日在前線執行任務時不幸陣亡。而吳忠達的戰友潘文揚描述現場戰況，提及吳忠達的傷勢時忍不住哽咽，透露吳忠達的腰部被炸出一個非常大的傷口，當場失血倒地，向隊友稱「我沒辦法動」，令人鼻酸。

來自高雄的吳忠達則是陸軍特戰部隊退役背景，2023年加入國際軍團半年，便到烏克蘭正規軍任職，曾因大腿遭砲彈碎片炸傷短暫回台休養，康復後又重返戰場，10月31日他在前線進行夜間偵測任務時，不幸遭俄軍砲彈擊中身亡，為第二個戰死烏克蘭的台灣人。

吳忠達的戰友潘文揚表示，事發當時第一發砲彈炸到他旁邊2公尺的距離，他左耳瞬間耳鳴，完全聽不到聲音，一旁隊友嘴唇被砲彈彈片掀掉，有個隊長則是在交戰過程中被狙擊手射穿左手，情況相當危急，醫療兵趕緊協助將2名傷兵帶往後方，「也是因為這個原因，我們後面幾個人僥倖存活下來，但是阿達(吳忠達)就沒有這麼幸運。」

潘文揚表示，第二發砲彈直接打中前方，落彈點就在吳忠達的旁邊，「他的腰部被炸出一個非常大的傷口，瞬間就失血，他躺在地板上跟我們的隊友說，他沒辦法動，但俄軍朝我們的陣地射擊的時候，一次就是幾十發的砲彈，全部都是120的重砲，所以我們沒有辦法對他進行任何的急救。」

▲戰友潘文揚視訊受訪。（圖／記者黃彥傑翻攝）

潘文揚數度哽咽道，儘管他們身上有醫療包、止血帶，但迫於現場狀況危急，根本無法處理吳忠達的傷口，「我們就只能看著阿達倒在那個地方，再加上小隊已經遭到重創，所以只好趕快撤退，若再待下去的話全部人都會被炸死。」他表示，後撤時隊友們試圖尋找吳忠達，但已經找不到人了，隊員們感到非常難過。