銀杏「最高機率路徑」曝　這2天最近

▲最新各國官方預報路徑。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，銀杏颱風今天凌晨2時生成。氣象粉專指出，目前預估周五、周六可能最接近台灣，且以通過巴士海峽機率為最大。

「觀氣象看天氣」臉書說，各國最新預測趨向銀杏以巴士海峽通過，通過點可能南北修正，也有登陸呂宋島機會。

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觀氣象看天氣提到，目前預估周五、周六颱風可能最接近台灣，若路徑偏北，外圍環流可能直接影響到東半部及恆春；不論偏北及偏南，周五、周六東北部都需留意，東北季風是否與颱風帶來的東南風，產生輻合而使得該地有顯著降水的可能。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



文中指出，目前預估是銀杏「小環流」颱風，且以通過巴士海峽機率為最大，東北部留意是否發生地形輻合降水及共伴效應；周三轉向後路徑變數大，仍需1、2天觀察囉。

氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1920公里海面上，預估朝西北移動，並逐步增強，目前預報強度是輕颱上限，但也不排除到中颱。

陳姵安分析，預計颱風周三靠近呂宋島，可能滯留呂宋島，之後動向滿不一定，有進入南海的機率，也有一些模式走東半部外海、偏向琉球群島北上，仍得再觀察。