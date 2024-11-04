銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

▲銀杏颱風增強中。（圖／JMA）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，目前模擬輕度颱風銀杏直接侵台的機率不高，間接產生的「共伴效應」並不強，未來是否會調強？則是持續觀察重點。而最新各國官方預報、各國模式模擬路徑也出爐。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



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▼最新各國電腦模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今年第22號輕颱銀杏已於今天凌晨2時，在菲律賓東方海面生成；最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，銀杏未來3天向西北進行，3至5天接近台灣東南方海面，進入鞍形場，移速減慢，緩慢偏西移動，不確定性範圍（紅框）擴大。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏3天後個別模擬路徑大致分成兩股，主要一股（數量調多）轉向西行，穿過呂宋島附近進入南海，另一小股（數量調少）則向東北迴轉，因此其系集平均路徑（粗黑線）為通過呂宋島北部進入南海，但存有很大的不確定性。

▼最新歐洲系集模式模擬路徑。（圖／翻攝Weathernerds）



吳德榮認為，目前模擬其直接侵台的機率不高，間接產生的共伴效應並不強，未來是否會調強？則是持續觀察的重點。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天迎風面北海岸、東半部及南部山區，偶有一些局部、零星降雨的機率，各地大多為晴時多雲天氣，晚起大台北降雨機率略提高。



吳德榮表示，周二至周四東北季風影響，周二桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，周三、周四略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部、零星降雨的機率，背風面都是晴朗穩定的天氣；周二起氣溫逐日略降，北台轉涼，中南部白天微熱、早晚涼，冷空氣雖不強，但清晨有輻射冷卻加成，周三、周四本島平地最低氣溫下探16度。



吳德榮分析，周五至周日台灣東側的水氣因銀杏而漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢是否逐漸增大？與共伴效應的強弱有關，續觀察；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，冷空氣略減弱，氣溫略升。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

