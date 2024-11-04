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快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

（圖／NOAA）

▲銀杏颱風持續發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

今起東北季風變天！中央氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風「銀杏」。氣象署預報員陳佩安指出，不排除變中度颱風，預估周三靠近呂宋島速度明顯減慢，之後動向滿不一定，仍得再觀察；今到周三基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率。

氣象署今晨對12縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，周二清晨起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

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陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，周二至周四東北季風影響，北部、東半部雨勢漸漸增加，中南部多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；今到周三基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳姵安說，預估這波東北季風在周四清晨是最低溫時間，北部、宜花低溫19度左右，其他地區20度；而周五到周日東北風影響，北部、東半部降雨機率偏高，北部、東北部有局部較大雨勢機率，中南部多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

陳姵安提到，颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1920公里海面上，預估朝西北移動，並逐步增強，目前預報強度是輕颱上限，但也不排除到中颱。

陳姵安分析，預計颱風周三靠近呂宋島，可能滯留呂宋島，之後動向滿不一定，有進入南海的機率，也有一些模式走東半部外海、偏向琉球群島北上，仍得再觀察。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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