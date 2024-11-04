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銀杏路徑偏西　是否發警報關鍵曝

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲最新颱風路徑預測。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，輕度颱風銀杏預測路徑偏西，首先是要不要發警報的問題，可能會在海上警報發布線以外掠過，但仍不確定會不會碰到警戒線，仍有變化空間，即使要發布警報應該也沒有這麼快，至少要等到周五或以後才比較有可能。

吳聖宇在臉書說，今年第22號颱風銀杏今天凌晨2點生成，未來24-48小時內受太平洋高壓引導，將先穩定朝西北移動，趨向呂宋島以東、台灣東南方海面，這一段看起來各模式的預報趨勢都很一致，沒什麼太大問題。

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吳聖宇指出，不過，颱風在往西北移動的同時，今天、周二大陸長江中下游有西風槽東移，太平洋高壓將有逐漸減弱，並且斷裂的機會；因此當颱風周三來到台灣東南方海面時，將會陷入高壓弱點的鞍型場中，速度將明顯減慢，甚至開始有滯留打轉的機會。

▼周三高空預報圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇提到，再往後到周四、周五的動態變化就比較大了，周日看的預報往西跟往北的結果都有；不過，今天早上看起來，大部分都已經是往西，逐漸趨向巴士海峽南部到呂宋島北部沿岸一帶的機會較高。

吳聖宇認為，後續在鞍型場西側的高壓勢力，會隨著跟槽後西風脊合併而加強，東側高壓則有隨著西風槽東移而繼續東退的趨勢；加上銀杏颱風後方還有其他的擾動發展，導致高壓無法伸入銀杏颱風東南方，所以預測北轉的機會明顯降低，偏西移動經過呂宋島附近後，進入南海的可能性提高許多，目前大部分的預測也都是這樣的結果。

吳聖宇表示，這個劇本跟潭美颱風很像，只是因為銀杏颱風規模小很多，所以比較早就呈現一致的結論；潭美颱風的規模相當大，因此北轉跟西進的預報僵持了2-3天才出現結論。

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲▼最新預報資料。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，銀杏路徑偏西後，會對台灣有什麼影響呢？首先是要不要發警報的問題，依照現在的預測路徑跟颱風的暴風圈預測大小，可能是會在海警發布線以外掠過，但是仍不確定會不會去碰到警戒線，還有變化的空間，即使要發布警報應該也沒有這麼快，至少要等到周五或以後才比較有可能。

吳聖宇說，再來就是會不會有共伴效應？目前看起來銀杏颱風因為預報的規模偏小，台灣附近在這段期間的東北季風強度較強而且持續，因此銀杏颱風外圍的暖濕空氣，要像潭美颱風那樣湧上來到台灣附近的機會較低，形成明顯共伴效應的可能性似乎不大。

吳聖宇提到，但預期銀杏颱風的西移，仍會加強台灣附近的氣壓梯度，讓東北季風強度更強一些，迎風面地區可能持續會有降雨，只是少了颱風外圍的暖濕空氣，降雨的狀況應該不至於太大；其他地方就比較不會受到降雨的影響，不過沿海的風力將會偏強一陣子，尤其是北部、西半部沿海以及東南部、恆春半島沿海這些地方，在比較強的東北季風時，很容易會有強陣風的機會。

吳聖宇表示，目前的預測來看，銀杏颱風的趨勢似乎漸趨於明顯，但距離它真正經過台灣附近還有好幾天的時間，變數仍在，可以繼續觀察。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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