台中男童騎單車遭撞死　校方緊急入班輔導...尋找目擊悲劇學童

▲台中一名國小男童昨日騎乘腳踏車外出，遭一名騎士撞飛，再遭轎車撞上死亡。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名國小男童昨日騎腳踏車從馬路邊竄出，遭一輛機車撞飛，再遭轎車撞上重傷死亡。校方指出，該生是11歲、5年級學生，昨日事發後就前往協助家屬，今日朝會時已向全校宣導此事，並且入班輔導。校方也積極尋找目擊的孩子，擔心小朋友情緒不佳，要進行事後輔導。

校方說，昨天事發後就跟家屬聯繫，現在孩子還未釐清死因、尚未驗屍，現在要做的是，學校、同班以及孩子好朋友需要做安心輔導悲傷輔導的工作，今天早上升旗朝會時，已經告知全校學生有這樣不幸的消息，以免孩子以訛傳訛。

▲國小男童昨日遭撞亡現場。（圖／記者許權毅翻攝）



據傳有目擊同學一事，校方也證實說，據家長描述有一位是同學，但不清楚孩子的名字，現在仍在查證中，只確定不是同班孩子，可能是其他班或是安親班孩子，擔心小朋友有目擊到過程，需要積極輔導。而該班第一節課正在進行安心輔導，班上孩子情緒目前沒出現特殊情況。

本案發生在昨日15時許，該名國小男童騎乘腳踏車外出，疑似從路邊竄出，先遭一名湯姓騎士撞上，男童被撞飛到內線車道，接著又遭一輛白色休旅車輾過，傷重死亡。