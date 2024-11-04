才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

▲黃父質疑騎士速度過快導致車禍。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名國小5年級男童昨（4）日騎腳踏車從路邊人行道竄出，遭1輛機車撞飛、再被另1輛轎車撞上，送醫搶救不治。63歲的黃姓父親今天受訪時透露，小兒子上月才過生日，已滿12歲，平常都會交代過馬路要小心，孩子也很乖都會遵守，案發4分鐘前他才打電話叫孩子回家，沒想到短短4分鐘後竟發生車禍，質疑是機車騎士速度過快導致事故發生。詳細肇事原因，須由檢警調查釐清。

黃父是汽車維修廠員工，與妻子育有3名孩子，大兒子已20多歲外出工作，次子就讀高中，小兒子10月10日才過完生日，剛滿12歲，一家人感情融洽。

黃父表示，小兒子昨天跟1名同學一起騎腳踏車去附近公園玩，出門前他還特地交代過馬路要注意，小兒子是一個很乖的孩子，都會聽話。昨天下午3時42分（案發4分鐘前），他打手機給孩子，孩子說「等一下就會回去，要寫功課」，但等了許久，孩子都沒回來，他連續撥打5、6通也都沒人接。

黃父說，最後透過同行同學的家長得知孩子遭受車禍，當時妻子正在煮晚餐等待孩子回家吃飯，未料竟接獲噩耗，妻子悲痛欲絕，泣不成聲。

想到小兒子遭遇，黃父數度哽咽，他認為車輛行經斑馬線前都應該要減速，這是常識，質疑是車速過快才會撞上孩子，盼檢警查明真相。

本案發生在台中市北屯區敦化路二段、仁平路口，警方調查，昨日下午3時46分，男童騎腳踏車欲穿越人行道，遭到左方湯姓騎士（29歲）撞擊，再遭同向傅姓駕駛（33歲）駕駛自小客輾過，經查該路口為T字路口，於每日4-9及17-19時等時段為三色號誌運作，其餘時段為閃光黃、紅燈。事故當下號誌狀況，敦化路方向為閃光黃燈，仁平路方向為閃光紅燈。

相關確切肇事原因及責任歸屬，有待進一步調查釐清。

▲警方提供現場繪製圖。（圖／警方提供）



▲台中男童騎腳踏車遭汽機車撞輾死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



湯男說，當時自己是直行，男童突然從人行道衝出來，「他一定是沒有在看，所以我們兩個人才都來不及」，發生碰撞後，男童被拋飛到內線道，後方傅姓駕駛表示，看到男童拋飛到車道上時，已經來不及反應，下秒就出事了。全案警方偵訊後依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。