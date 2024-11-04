　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃父質疑騎士速度過快導致車禍。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名國小5年級男童昨（4）日騎腳踏車從路邊人行道竄出，遭1輛機車撞飛、再被另1輛轎車撞上，送醫搶救不治。63歲的黃姓父親今天受訪時透露，小兒子上月才過生日，已滿12歲，平常都會交代過馬路要小心，孩子也很乖都會遵守，案發4分鐘前他才打電話叫孩子回家，沒想到短短4分鐘後竟發生車禍，質疑是機車騎士速度過快導致事故發生。詳細肇事原因，須由檢警調查釐清。

黃父是汽車維修廠員工，與妻子育有3名孩子，大兒子已20多歲外出工作，次子就讀高中，小兒子10月10日才過完生日，剛滿12歲，一家人感情融洽。

黃父表示，小兒子昨天跟1名同學一起騎腳踏車去附近公園玩，出門前他還特地交代過馬路要注意，小兒子是一個很乖的孩子，都會聽話。昨天下午3時42分（案發4分鐘前），他打手機給孩子，孩子說「等一下就會回去，要寫功課」，但等了許久，孩子都沒回來，他連續撥打5、6通也都沒人接。

黃父說，最後透過同行同學的家長得知孩子遭受車禍，當時妻子正在煮晚餐等待孩子回家吃飯，未料竟接獲噩耗，妻子悲痛欲絕，泣不成聲。

想到小兒子遭遇，黃父數度哽咽，他認為車輛行經斑馬線前都應該要減速，這是常識，質疑是車速過快才會撞上孩子，盼檢警查明真相。

本案發生在台中市北屯區敦化路二段、仁平路口，警方調查，昨日下午3時46分，男童騎腳踏車欲穿越人行道，遭到左方湯姓騎士（29歲）撞擊，再遭同向傅姓駕駛（33歲）駕駛自小客輾過，經查該路口為T字路口，於每日4-9及17-19時等時段為三色號誌運作，其餘時段為閃光黃、紅燈。事故當下號誌狀況，敦化路方向為閃光黃燈，仁平路方向為閃光紅燈。
相關確切肇事原因及責任歸屬，有待進一步調查釐清。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲警方提供現場繪製圖。（圖／警方提供）

▲▼台中市男童騎腳踏車遭撞輾死亡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中男童騎腳踏車遭汽機車撞輾死亡。（圖／記者許權毅翻攝）

湯男說，當時自己是直行，男童突然從人行道衝出來，「他一定是沒有在看，所以我們兩個人才都來不及」，發生碰撞後，男童被拋飛到內線道，後方傅姓駕駛表示，看到男童拋飛到車道上時，已經來不及反應，下秒就出事了。全案警方偵訊後依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐怖過程曝！台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡
才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：才過12歲生
畫面曝光！特斯拉害運鈔車失控撞分隔島　千萬現鈔急戒護
馬英九邀陸生訪台9天8夜行程曝光　名單驚見「奧運六金王」
學生KTV遭圍毆私刑　校方回應了
選前最後民調！　川普趕上4%差距追平賀錦麗
寧夏夜市樂喊「整修完成」重開幕！遊客到現場傻眼：根本騙人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳啟昱逃亡被通緝　藍議員嘆「水很深」：民進黨要給交代

台鹽前董座淪通緝犯！陳啟昱人間蒸發　前妻曾姿雯：凡事都有原因

海產餐廳老闆欠59萬貨款搞神隱　債主火大上門潑紅漆

台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

正妹變半裸大叔！詐團寫可憐腳本狂詐純情男900萬　警破門逮4男2女

收中國7400萬！統促黨拍抖音要國軍放棄抵抗　發言人夫妻遭起訴

勒殺懷孕富家女！25歲軟爛男不想當爸怒殺人　見屍體照冷血無視

快訊／台東某銀樓爆搶案！玻璃櫥窗遭「砸出大洞」　警火速逮人

畫面曝光！特斯拉鬼切害運鈔車失控撞分隔島　千萬現鈔急戒護

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

借高利貸「3萬滾到90萬」　蹦闆揭內幕：千萬不要碰

屏東綠鬣蜥逃竄宛如下大雨　洪宗麒捕抓團隊成員傻眼

陳啟昱逃亡被通緝　藍議員嘆「水很深」：民進黨要給交代

台鹽前董座淪通緝犯！陳啟昱人間蒸發　前妻曾姿雯：凡事都有原因

海產餐廳老闆欠59萬貨款搞神隱　債主火大上門潑紅漆

台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

正妹變半裸大叔！詐團寫可憐腳本狂詐純情男900萬　警破門逮4男2女

收中國7400萬！統促黨拍抖音要國軍放棄抵抗　發言人夫妻遭起訴

勒殺懷孕富家女！25歲軟爛男不想當爸怒殺人　見屍體照冷血無視

快訊／台東某銀樓爆搶案！玻璃櫥窗遭「砸出大洞」　警火速逮人

畫面曝光！特斯拉鬼切害運鈔車失控撞分隔島　千萬現鈔急戒護

丁禹兮《永夜星河》翻紅！「整容式演技」陸網道歉：說醜是我錯了

轟「橘子」是檢調延押柯文哲的幌子　凌濤拿超思案對比：雙標太誇張

「女藝人御用名醫」買高雄1.5億店面　搶進「醫美一條街」

陳啟昱逃亡被通緝　藍議員嘆「水很深」：民進黨要給交代

蘋果財測低於預期　郭明錤：蘋果AI沒硬體重大創新也沒準備好

40萬投資人看過來！00679B公告第4季配息0.34元　年息4.6%

財劃法吵不停！綠委輪番會議詢問　陳玉珍諾「暢所欲言」：開到吃宵夜

好消息！PG要回來了　七六人喬治5日戰太陽有望復出

台鹽前董座淪通緝犯！陳啟昱人間蒸發　前妻曾姿雯：凡事都有原因

瑪瑙烏賊觸鬚抱滿卵「抖動孵化」　待寶寶誕生牠生命也到盡頭

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

社會熱門新聞

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

7歲童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

台中7歲童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

富家女沒男友竟懷孕遭勒斃　25歲男因母1句話認罪

屏東綠鬣蜥跳樹逃竄！畫面如下大雨

即／陳啟昱涉光電弊案落跑神隱　南檢發布發布通緝

柯文哲案「洩密太嚴重」　立委率團考察北檢

更多熱門

相關新聞

即／高雄運鈔車「載千萬」撞分隔島　2保全頸椎受傷

即／高雄運鈔車「載千萬」撞分隔島　2保全頸椎受傷

高雄鳳山建國路靠近文昌街路口，今（4）日發生一起車禍事故，初步了解，現場一輛運鈔車不明原因自撞中央分隔島，車上2人因頸椎受傷無法動彈。警消獲報後趕往協助將患者送醫，至於詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

台中男童騎單車遭撞死　校方尋找目擊悲劇學童安撫

台中男童騎單車遭撞死　校方尋找目擊悲劇學童安撫

春風500SR VOOM首購價35.9萬

春風500SR VOOM首購價35.9萬

台中7歲童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

台中7歲童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

關鍵字：

台中男童車禍機車家屬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

全台8家國軍英雄館將熄燈！軍友社證實

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

富豪被爆淫魔真面目　性侵400多女員工

爸姓「屎」！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」被讚翻

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面