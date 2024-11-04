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台中7歲童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

記者張靖榕／綜合報導

台中市7歲黃姓男童3日下午3時許騎乘腳踏車時，從人行道騎到車道上，遭後方機車煞車不及撞上，隨後又遭轎車輾過，送醫後宣告不治。警方調查2名駕駛都無酒駕，今（4日）報請檢方相驗，將依過失致死罪偵辦。

事發地點位於北屯區敦化路二段、仁平路口，黃姓男童疑似自路邊橫越，遭到後方湯姓男騎士剎車不及撞上，拋飛到內線車道後，又遭傅姓男子駕駛的轎車撞上，導致手腳受傷意識模糊，經處置後送中國附醫搶救，但院方仍於下午5時許宣告不治。

▲台中市北屯區敦化路二段、仁平路口車禍 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中男童騎單車疑橫越馬路遭撞亡 。（圖／記者許權毅攝）

29歲湯姓男騎士表示，當時自己是直行，男童突然從人行道衝出來，「他一定是沒有在看，所以我們兩個人才都來不及」，發生碰撞後，男童被拋飛到內線道，後方33歲傅姓駕駛表示，看到男童拋飛到車道上時，已經來不及反應，下秒就出事了。

兩名駕駛在車禍後趕緊報案，救護車到場時，男童身受重傷意識模糊，送醫時已無生命跡象，經院方急救仍宣告不治。

《聯合報》報導，台中市第五警分局交通分隊到場，確認案發地點為閃燈路口，湯、傅行進方向閃黃燈，男童行進方向閃紅燈，男童疑似要從敦化路二段旁人行道，沿仁平路斑馬線往新平公園方向前進。

台中市警局交通大隊表示，閃光紅燈路口表示「需停車再開」，閃光黃燈則「需減速接近」。然而男童是否有停止再前進，而機車騎士與汽車駕駛經過閃光黃燈路口時，是否有減速再前進，還是不減速繼續前進，都有待後續釐清調查；警方正調閱監視器釐清案發經過與肇事責任，今報請檢方相驗，依過失致死罪偵辦。

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