超商聯名台南米其林名店！新推「牛肉燥飯糰」、「海鮮烘蛋燴飯」

▲全家便利商店與台南米其林名店合作，開發4款鮮食。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

台南今年有59間店獲得米其林指南推薦，全家便利商店與台南米其林店家合作，開發4款鮮食，包括國華街老店阿村牛肉湯打造「牛肉燥飯飯糰」、無菜單料理筑馨居「東坡肉便當」、台南第一家三星溯源餐廳東香台菜海味料理「海鮮烘蛋燴飯」、阿霞飯店傳承全新品牌錦霞樓「鮮蝦燴意麵」等，如今在超商就能吃到。

台南建成400年，今年還被CNN 評比為2024全球最值得造訪的24個城市之一，更有59間美食店家獲得米其林指南推薦。全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，台南有「美食之都」美譽，全家去年即以Fami!ce霜淇淋搭配台南關廟鳳梨果乾的創新吃法，獲消費者好評，此次再運用鮮食開發及店點密集優勢，攜手台南市政府、4家名店，推出「台南400聯名鮮食」系列。

▲「牛肉燥飯飯糰」由阿村牛肉湯隱藏版牛肉燥飯改良。（圖／業者提供）

透過台南米其林名店主廚親自監製，將台南的手路菜轉化為便利商店鮮食，包括「牛肉燥飯飯糰」由阿村牛肉湯隱藏版牛肉燥飯改良，選用主廚特製中藥材滷製完美肥瘦比牛絞肉，夾進Q彈米飯中，獨特香氣讓人一口接著一口。

▲「東坡肉便當」取自筑馨居招牌東坡肉，以特製滷汁將五花肉燉煮軟嫩入味。（圖／業者提供）

「東坡肉便當」取自筑馨居招牌東坡肉，以特製滷汁將五花肉燉煮軟嫩入味，再以老滷筍乾搭配蒜炒青江菜，加上古早味油豆腐，讓吃過的人久久不能忘懷。

▲「海鮮烘蛋燴飯」由東香台菜海味料理受歡迎的菜色「海鮮烘蛋」延伸。（圖／業者提供）

「海鮮烘蛋燴飯」由東香台菜海味料理受歡迎的菜色「海鮮烘蛋」延伸，厚實蔬菜烘蛋搭配蒜味高麗菜、魷魚、蝦仁及花蛤，再淋上東香台菜獨家配方的燴汁，帶出鮮甜風味。

▲「鮮蝦燴意麵」是錦霞樓吳健豪主廚由炒鱔魚意麵發想。（圖／業者提供）

「鮮蝦燴意麵」是錦霞樓吳健豪主廚由炒鱔魚意麵發想，使用口感獨特鍋燒意麵，加入蒜炒高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥、蝦仁等食材，搭配炒鱔魚意麵的醬汁，再淋上古早味烏醋，帶點酸香。

「台南400聯名鮮食」系列，即日起於全國4200間全家正式上市，讓道地台南味飄香進全家，新品更享有主副配優惠，主餐+1副餐省5元、+2副餐省10元，在APP優惠趣還有限量優惠券搶券活動，有機會以79折優惠品嚐新品。

▲7-11首度重磅聯名「SUPER JUNIOR」，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫，躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料。（圖／記者林育綾攝）

7-11 近來重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，將超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食及飲料，包括從早餐、午晚餐、點心、冰品等超強陣容。

▲「韓式泡菜豆腐鍋」、「21Plus 人蔘糯米雞湯」暖胃料理，適合入秋後的微涼天氣。（圖／記者林育綾攝）



像是入秋後天氣變化，推出「韓式泡菜豆腐鍋」、「21Plus 人蔘糯米雞湯」暖胃料理，更有全台超商首創「韓式部隊鍋便當」，一份就有小菜、部隊鍋、紫米飯。

▲「21Plus 人蔘糯米雞湯」、「韓式燒肉泡菜飯糰」。（圖／記者林育綾攝）



新品還有韓國直輸辣醬拌炒的「韓式辣魷魚拌麵」、濃郁起司和爆汁燻腸的「韓式爆漿燻腸起司飯卷」讓人驚艷。「韓式燒肉泡菜飯糰」內餡有鹹香燒肉，搭配微酸泡菜。

▲濃郁起司和爆汁燻腸的「韓式爆漿燻腸起司飯卷」讓人驚艷。（圖／記者林育綾攝）