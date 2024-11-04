快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊

▲陳啟昱通緝照曝光。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、戴若涵／台南報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，台南地院1日召開羈押庭，但陳啟昱並未到庭。南檢發出拘票拘提，台南、高雄檢警、海巡動員數百人，但遲遲未發現其蹤影，台南地檢署4日正式發出通緝，稍早通緝照曝光，將火速送警政署製作查緝專刊。

台南綠能公司疑似藉由執行綠電業務，跟光電業者共謀詐領不法款項，台南地檢署10月22日指揮調查人員前往台綠總部等32處場所進行搜索，並約談陳啟昱、台鹽實業公司前總經理蘇坤煌等34人到案，複訊後認定陳啟昱、蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人涉犯證劵交易法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有串滅證之虞，10月23日向法院聲押禁見。

台南地院羈押庭24日凌晨4時許裁定，陳啟昱、蘇坤煌等5名被告罪證不足，將檢方的聲請駁回。檢方不服提出抗告，台南高分院10月28日發回台南地院更裁，但台南地院1日召開羈押庭時，陳啟昱從頭到尾都沒現身，南檢上午前往陳啟昱位於旗山的住處逮人未果，晚間再委由橋頭地檢署前往陳啟昱住處拘人又二度撲空。

據了解，陳啟昱截至2日止人仍在國內，目前行蹤仍不明。而台南地檢署1日已核發拘票，並通報台南、高雄市政府警察局，以及海巡署、調查局等單位協助追緝，要將人拘提到案。

台南地檢署4日認定，陳啟昱逃亡、藏匿，檢察官依刑事訴訟法第84條對陳啟昱發布通緝，藉此呼籲陳啟昱能儘速自行到案，亦請民眾協助提供被告陳啟昱去向的相關情資。稍早陳啟昱通緝照曝光，南檢指出，該照目前已送警政署製作查緝專刊，呼籲全國民眾協助查緝。