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司馬庫斯150居民受困！直升機今早終順利起飛　1.5噸物資成功送達

記者楊永盛、陳韻如／新竹報導

新竹縣司馬庫斯部落因康芮颱風帶來豪雨，多處道路坍方、橋樑斷裂等，導致對外交通中斷，司馬庫斯成為孤島，約150名居民受困，有斷糧、斷藥危機。新竹縣政府接獲通報後，立即組織救援隊伍前往，而今(4日)也派遣空總直升機運送物資，以及多達8.1公斤的藥物，稍早直升機也已平安降落司庫停車場，順利完成空投任務。

▲▼ 司馬庫斯遇康芮成孤島，空總直升機今載1.5噸物資送達 。（圖／記者陳韻如攝）

▲司馬庫斯遇康芮成孤島，空總直升機今載1.5噸物資送達 。（圖／記者陳韻如攝）

司馬庫斯部落日前受到康瑞颱風影響，交通因道路坍方和司馬庫斯二號橋沖毀而中斷，加上山區停電、基地台斷訊等，居民無法對外聯絡，幾名部落青年1日徒步跋山涉水下山求援，災情才因此曝光。

▲▼ 司馬庫斯遇康芮成孤島，空總直升機今載1.5噸物資送達 。（圖／記者陳韻如攝）

▲▼ 司馬庫斯遇康芮成孤島，空總直升機今載1.5噸物資送達 。（圖／記者陳韻如攝）

新竹縣府獲報後，立即組織救援隊伍，並從尖石鄉泰崗部落出發，沿產業道路前進，但只到達10公里處即受阻，剩餘道路情況不明，沿途多處落石與電桿斷裂。部落青年表示，受困居民約150人，外地遊客已在颱風來臨前撤離，無遊客受困，不過存糧已不足3天，恐有斷糧、斷藥危機。

對此，空總直升機也緊急出動空投，昨(3日)嘗試起飛，但因山區起霧而未能執行，今早再度起飛，才終於順利完成任務。

據新竹縣消防局指出，今天直升機共起飛3架次，以單次500公斤為量，分批將1.5公噸的物資送入司馬庫斯，除了8.1公斤的藥物之外，尖石鄉公所也備妥麵條、米、口糧、罐頭、泡麵、調味料、豬肉、雞肉、魚肉等物資，社會處另考量到部落內有幼兒及長者，準備7箱成人及幼兒紙尿布、24罐奶粉及幼兒奶粉等，盼能紓解部落的需求。

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