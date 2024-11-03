第2位台人吳忠達戰死烏克蘭　還有「6位國人」在俄烏前線奮戰

▲第二位台灣人戰死俄烏前線，還有6位國人在當地奮戰。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭未歇，繼2022年曾聖光戰死沙場後，44歲台灣志願兵吳忠達10月31日在前線執行任務時，不幸遭俄軍手榴彈擊中陣亡，是第2位在俄烏戰爭中戰死的我國國民。自俄烏戰爭爆發後，全球各國都有志願青年加入烏軍對抗俄羅斯入侵，我國目前仍有6位國民在俄烏前線奮戰。

俄羅斯2022年2月24日以「特別軍事行動」名義，全面入侵烏克蘭後，全球各國都有志願青年加入烏軍對抗俄羅斯，台灣先後也有許多青年志願參軍，包含前陸軍特戰部隊隊員吳忠達，不料吳忠達10月31日在戰場前線進行夜間偵測任務時，遭俄軍手榴彈擊中不幸身亡。

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民進黨立委沈伯洋3日證實吳忠達陣亡的消息，吳忠達陣亡的訊息是由同樣在烏軍服役的國人幫忙回報給牧師黃春生，烏克蘭軍方暫時還未確認吳忠達的陣亡經過，由於戰事仍在進行，目前將先使用無人機定位吳忠達的遺體，待戰事暫歇後會再派人將遺體取回，烏克蘭軍方也會進行相關儀式。

吳忠達是第2位在俄烏戰爭中戰死的我國國民，第1位是我國25歲花蓮青年曾聖光2022年在烏東前線犧牲，曾聖光當年陣亡消息傳回台灣後，外交部火速替家屬緊急核發護照等文件，協助家屬在第一時間趕到烏克蘭。

烏軍2022年11月14日為曾聖光舉辦追思儀式，當時數百名烏克蘭居民主動在路旁列隊，目送這位從異鄉而來為烏克蘭奮戰而死的熱血青年，沒想到事隔2年又傳出吳忠達陣亡的消息，令許多台灣人相當鼻酸，目前還有6位我國志願兵在烏克蘭部隊中作戰。