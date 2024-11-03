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曾命中上屆大選！專家預測「川普大贏」：將奪345張選舉人票

▲▼川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）

▲美國大選進入最後倒數階段，川普與賀錦麗搖擺州造勢催票。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

知名數據科學家米勒（Thomas Miller）2020年預測命中美國總統大選結果，就在今年9月，他當時預估現任副總統賀錦麗將奪下400多張選舉人票取得壓倒性勝利當選。但在選前最後倒數階段，米勒改口預測當選的人很可能共和黨籍前總統川普，將贏得345張選舉人票再度入主白宮。

Newsweek報導，米勒參照的預測模型優先參考仰賴賭盤賠率，接著使用歷屆選舉趨勢平衡分析，並在10月7日就開始預測川普將以微弱優勢勝選。根據最新預測，川普將橫掃美國南部及中西部，包括民調網站FiveThirtyEight現階段顯示賀錦麗微幅領先的州。

米勒的模型使用預測網站PredictIt數據，也就是2020年成功預測大選結果的那套模式。儘管民調數據顯示川普與賀錦麗勢均力敵，但賭盤賠率持續看好川普，PredictIt數據顯示，川普勝率來到60.3%，大幅領先賀錦麗的39.7%。

另一方面，米勒模型近期顯示，賀錦麗選情已較10月26日預測只拿171張選舉人票的狀況略有好轉。若賀錦麗屆時真的只拿到171張選舉人票，將創下1996年以來的最低紀錄。

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