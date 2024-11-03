美選剩2天！川賀對台態度仍模糊　學者：台灣要克服1挑戰才獲重視

▲川普和賀錦麗的對台立場都十分模糊。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國即將在11月5日舉行的總統選舉倒數只剩2天，民主黨候選人賀錦麗與共和黨的川普支持率緊咬。對台灣而已，2位候選人的對台政策是人們最關心的議題，但川賀2人的對台灣立場卻同樣模糊。學者透露，儘管北京暫時應該不會攻台，但台灣要如何讓新政府理解台灣的重要性，以保障台海和平，是一大難題。

據BBC報導，美國總統拜登在任內4度表態願意協防台灣，但其副手賀錦麗在台灣議題上的態度則相對模糊，不僅未展現相同的堅定立場，還在記者問及若中國犯台美國是否會用軍事力量支援台灣時，表示自己不回答假設性問題，並強調要維持「一中政策」。

賀錦麗的對手川普則重視交易多於外交。在台灣問題上同樣立場模糊的他，沒有承諾出兵保衛台灣，只是籠統地說不會讓戰爭發生。此前，他還2度指責台灣搶走了美國的晶片產業，要求台灣向美國支付「保護費」。

2位候選人的模糊態度都引發了外界對美國保衛台灣決心的質疑。美國長期研究中國問題的亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）分析，美國是否保衛海外國家從來都不是絕對，但無論選舉結果如何，台灣受新政府重視的程度將影響台海穩定。

美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛指出，台灣對美國選舉結果感到憂心，擔心美台未來的軍售案可能受影響，「交易導向的總統可能將台美關係視為買賣模式，而非像拜登政府採取的軍事援助和採購並行模式，使台灣擔憂美國的支持力度減弱」，不過宋文笛認為，無論誰在美選中贏得勝利，北京目前都不大可能對台動武。

學者翁履中也指出，中國現在正面臨經濟危機和軍事實力不足的問題，因此北京未來數年應該都不會武力攻台，但台灣的挑戰在於如何讓美國新政府理解台灣在國際上的重要性，特別是超越晶片的戰略價值，並促使美歐持續關注台海和平穩定。