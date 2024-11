川普勝率大增！最新民調：搖擺州全領先賀錦麗　整體支持率達49%

▲最新民調顯示,川普在所有搖擺州的民調都高於賀錦麗,選情一片大好。(組圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國即將在11月5日舉行的總統選舉倒數只剩2天,最新民調顯示,共和黨候選人川普在所有主要搖擺州均以微弱優勢領先民主黨候選人賀錦麗,顯示共和黨在2024年總統選舉中的選情強勁。

《紐約郵報》引述資料管理公司AtlasIntel數據指出,川普在大選進入倒數階段時突然選情大好,並在多個關鍵搖擺州獲得大批民眾支持,而他的民調在其中4個州更已超出誤差範圍,預計將在搖擺州中取得優勢。

ATLAS POLL - SWING STATES



Trump leads in the swing states, with particularly significant margins in Arizona and Nevada. The race remains tight in the key states of the Rust Belt (MI, WI, and PA). pic.twitter.com/UFStAWretz