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川普勝率大增！最新民調：搖擺州全領先賀錦麗　整體支持率達49%

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲最新民調顯示，川普在所有搖擺州的民調都高於賀錦麗，選情一片大好。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國即將在11月5日舉行的總統選舉倒數只剩2天，最新民調顯示，共和黨候選人川普在所有主要搖擺州均以微弱優勢領先民主黨候選人賀錦麗，顯示共和黨在2024年總統選舉中的選情強勁。

《紐約郵報》引述資料管理公司AtlasIntel數據指出，川普在大選進入倒數階段時突然選情大好，並在多個關鍵搖擺州獲得大批民眾支持，而他的民調在其中4個州更已超出誤差範圍，預計將在搖擺州中取得優勢。

民調顯示，川普在亞利桑那州的領先幅度最大，以52.3%對45.8%遙遙領先賀錦麗。在內華達州，川普的支持率為51.2%，比賀錦麗的46%超出了5個百分點。此外，川普在2位候選人都積極固票的北卡羅來納州獲得50.5%的支持率，超越賀錦麗的47.1%，而共和黨在喬治亞州也以50.1%比47.6%領先民主黨。

儘管川普在其他搖擺州的民調仍在誤差範圍內，但另外3個搖擺州的選情也偏向川普。在密西根州，川普的支持率為49.7%，賀錦麗則為48.2%，同時川普也在賓州以49.6%對47.8%，領先賀錦麗。在搖擺州中選情最接近的非威斯康辛州莫屬。川普在當地的支持率為49.7%，略勝於賀錦麗的48.6%。

AtlasIntel指出，此次的民調顯示，川普在搖擺州的整體支持率平均為49%，賀錦麗則為47.2%。此前，該公司自稱在2020年選舉周期中，準確預測了誤差範圍內的每個搖擺州，因此相關民調出爐後，令外界對賀錦麗選情感到擔憂。

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