美國總統大選倒數3天　超過7500萬人已投票

▲紐約展開提前投票。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選進入最後階段,依據佛羅里達大學選舉實驗室(Election Lab at the University of Florida)統計數據,至今已有超過7500萬名美國人已經投票。

華盛頓郵報、路透報導,這次提前投票的狀況顯示選民熱情,在這波提前投票的選民之中,包括喬治亞州400萬名選民,這是該州2020年大選總投票人數的80%,亞利桑那州以及北卡羅來納州大約已有半數選民投票,德拉瓦州提前投票突破歷史新高。

選擇提前投票的選民人數大幅增加,威斯康辛大學麥迪遜分校選舉研究中心博登(Barry Burden)指出,選舉投票日已逐漸演變成選舉結束的那一天,成為眾多投票日之中的最後一天。

部分人士對於提前投票率感到驚訝,特別是前總統川普等共和黨人曾稱提前投票與郵寄投票不如在選舉日當天投票可靠,不過今年川普對於提前投票持開放態度,川普與民主黨候選人賀錦麗均向支持者喊話提早投票。

今年度的提前投票率並沒有超過2020年,但明顯高於2016年以前的任何一場選舉。對此,部分選民透露,希望能夠自行選擇何時出門投票,確保能有足夠時間,以防投票所大排長龍的狀況,也能避免11月5日投票日當天因工作、生病、惡劣天氣無法前往投票所的情形。