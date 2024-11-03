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新店、烏來一度面臨斷炊　陳乃瑜自掏腰包挺進災區送物資

▲▼新北市議員陳乃瑜周末自掏腰包挺進災區送物資。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

▲新北市議員陳乃瑜周末自掏腰包挺進災區送物資。（圖／陳乃瑜辦公室提供，下同）

記者陶本和／台北報導

康芮颱風重創北台灣，這個周末各地都在忙著清理跟復原家園，尤其新北市的新店、烏來災情慘重，有多起壓倒電杆造成停電，新店廣興、屈尺和烏來山區更因停電停水，許多居民因此面臨斷炊。對此，新北市議員陳乃瑜周末自掏腰包，加上多家愛心店家，贈送乾淨飲用水和麵包深入災區，協助災民度過難關。

陳乃瑜表示，康芮颱風肆虐下，市區在各方協力下已經逐漸恢復市容、復水復電，但是山區多處道路受損，直至昨晚主要幹道才搶通，包含台電工程單位才有機會入山協助搶災，因此家鄉復原的時間較為緩慢。

▲▼新北市議員陳乃瑜周末自掏腰包挺進災區送物資。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

陳乃瑜說，為了協助山區民眾有乾淨飲用水和食物可以暫時食用，她自掏腰包買麵包，並致電聯繫多家愛心店家，大家紛紛慷慨解囊提供物資，希望能盡一份心力協助同胞。

陳乃瑜周末則帶領服務團隊，載著愛心物資挺進山區，分送給受災民眾、消防隊、宮廟、鄰里長。陳乃瑜也現場探勘災區恢復進度，並協助聯繫工務單位加速搶災，希望山區民眾的生活也能早日回到正軌。

在運送物資的期間，陳乃瑜也在路上遇到從台南來支援的台電工班，她再次感謝所有投入災後搶救的無名英雄，也感謝新北市家的方向協會、家樂福文教基金會、楊嘉明烘焙所、吉川烘焙坊、日盛點心、嘉展食品，第一時間慷慨解囊提供愛心物資。

▼新北市議員陳乃瑜周末自掏腰包挺進災區送物資。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

▲▼新北市議員陳乃瑜周末自掏腰包挺進災區送物資。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

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