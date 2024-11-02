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護士輕生被列車駕駛救回一命！2人靠這招感情增溫　最終共結連理

護士企圖輕生獲列車駕駛救回一命！2人「靠這招」感情增溫　最終共結連理

▲英國護士企圖在火車站附近結束自己的生命，幸獲火車司機發現，兩人最終發展成情侶並結婚。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

愛情來的如此突然，英國一名現年33歲的護士夏洛特（Charlotte Lay），先前起了斷生命念頭，這名女子走上火車軌道企圖輕生，所幸被現年47歲的列車駕駛大衛（Dave Lay）發現及時剎車，不但避免了一場悲劇，還主動下車關心這位心靈脆弱的陌生人開解她。兩人因此結下情緣，並於2022年成為夫婦，兩人選擇公開這段愛情故事，期盼能鼓勵大眾關注有精神困擾的人。

根據《每日星報》等外媒報導，夏洛特於2019年企圖在火車站附近結束自己的生命，33歲的她回想當時的情景，表示印象已經模糊，夏洛特表示，當時是夏季的一個下午，她一如往常準備當晚的值班，但她感覺心情很不對勁，就走到約克郡火車站附近，當下突然心血來潮，腦中冒起了斷生命的念頭。

夏洛特回憶，只記得一列火車在路軌上剎停，靠近布拉德福德（Bradford）附近的車站，「我望見一個男人從車廂走出來，我很恐慌，心想他一定是要叫我離開軌道，沒想到對方走近跟我說『你好，我叫大衛，妳今天有什麼不如意』」。

47歲的大衛透露，自己從未遇過類似情況，「當時下車查看，純粹是了為求確定夏洛特是否安全」，大衛當時跟夏洛特表示，「我們何不坐下來聊聊，你感覺好些才離開」，他同時引導夏洛特離開鐵路，結果兩人就這樣談了約半小時，事後更陪同夏洛特到附近的警局報警。

隔天，夏洛特試圖尋找這位救命恩人，「要是他不想與我聯繫，我明白的，我只想跟他道謝，多謝他花時間傾聽我的問題」，皇天不負有心人，大衛的一位同事在臉書看到這篇尋人發文，並將大衛的手機號碼給了夏洛特。自此，兩人每天開始透過簡訊聊天，兩個月後，他們已互有感情並相約在咖啡店見面，開始約會，兩人在2022年結婚。

不過這段有情人終成眷屬的故事還有後續，據大衛表示，由於他擔任列車駕駛員前從事汽車交易10多年，長年有腰背疼痛情形，兩年前背痛再次發作，若非夏洛特多次叮嚀他看醫生，恐怕兩人已天人永隔，原來，醫生診斷出他患有睪丸癌，所幸大衛及早發現，並在數星期內接受手術，清除腫瘤。醫生告知他，若延誤就診，恐怕他早已不在人世。

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▼英國護士企圖在火車站附近結束自己的生命，幸獲火車司機發現，兩人最終發展成情侶並結婚。（圖／翻攝自X）

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