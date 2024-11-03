強颱送來神秘物體！三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

▲強颱過境，在三仙台岸邊留下「黃色飛碟」，引發網友好奇。（圖／翻攝自臉書／東管處，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

強颱康芮過境，所到之處滿目瘡痍，強風也帶來不少物品殘骸。不過，台東縣三仙台海岸上遺留的一個「黃色飛碟」。對此，東部海岸國家風景區管理處1日揭曉正確答案，笑說這個「飛碟」其實是「海象資料浮標」，引發網友熱議。

東管處在臉書粉專「【Nga'ayho】你好，東海岸」貼出一系列園區受損狀況，但其中一張照片可見，台東三仙台一處礫石岸上滿是漂流木，還有一個狀似UFO飛碟的黃色物體靜靜躺在一旁，讓網友看完會心一笑，說是「飛碟來撿木頭跟石頭」。

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不久後，東管處也再度貼出另一角度的現場照，幽默表示「颱風過後，三仙台竟然發現飛碟？」並在隨後證實該物品其實是「海象資料浮標」，讓無數網友紛紛笑說「長知識了！」、「被康芮擊落的吼」、「太酷了，為什麼這麽像飛碟！」

根據中央氣象署介紹，海象資料浮標的特點就是能源自主、配備傳輸系統，不僅能長期自動觀測多種氣象資料，還能即時取得並傳輸海象資訊給氣象署，且設站地點不受水深限制，能取得的數據包括：浪高、浪向、波浪週期、風力、風向、陣風、海溫、 氣溫、海平面氣壓等。