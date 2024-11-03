　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強颱送來神秘物體！三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

▲▼強颱送來神秘物體！三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相。（圖／翻攝自臉書／東管處）

▲強颱過境，在三仙台岸邊留下「黃色飛碟」，引發網友好奇。（圖／翻攝自臉書／東管處，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

強颱康芮過境，所到之處滿目瘡痍，強風也帶來不少物品殘骸。不過，台東縣三仙台海岸上遺留的一個「黃色飛碟」。對此，東部海岸國家風景區管理處1日揭曉正確答案，笑說這個「飛碟」其實是「海象資料浮標」，引發網友熱議。

東管處在臉書粉專「【Nga'ayho】你好，東海岸」貼出一系列園區受損狀況，但其中一張照片可見，台東三仙台一處礫石岸上滿是漂流木，還有一個狀似UFO飛碟的黃色物體靜靜躺在一旁，讓網友看完會心一笑，說是「飛碟來撿木頭跟石頭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼強颱送來神秘物體！三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相。（圖／翻攝自臉書／東管處）

不久後，東管處也再度貼出另一角度的現場照，幽默表示「颱風過後，三仙台竟然發現飛碟？」並在隨後證實該物品其實是「海象資料浮標」，讓無數網友紛紛笑說「長知識了！」、「被康芮擊落的吼」、「太酷了，為什麼這麽像飛碟！」

根據中央氣象署介紹，海象資料浮標的特點就是能源自主、配備傳輸系統，不僅能長期自動觀測多種氣象資料，還能即時取得並傳輸海象資訊給氣象署，且設站地點不受水深限制，能取得的數據包括：浪高、浪向、波浪週期、風力、風向、陣風、海溫、 氣溫、海平面氣壓等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第二位台人戰死烏克蘭！　遭砲擊陣亡
網紅松鼠擁50萬粉「被處死」！
劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！
他大便拉出血！醫大腸鏡「一督進去傻了」：整片都是

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強颱送來神秘物體！三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

「2024第五屆臺灣科學節」開幕　世新大學與海科館共推科學普及化

3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器　8.1萬人笑瘋

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！他控「頭砸地沒人理」　主管神隱

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」　沒外遇想離婚！原因悲催

颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼：剩醬菜

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

中和再爆本土登革熱！新北群聚還在燒　康芮狂掃後一周成疫情關鍵

北斗養鵝場驚傳H5N1禽流感！　緊急清消撲殺1478隻種鵝

不是奶昔！麥當勞「只能賣1商品」選誰　一票人點名它：靈魂食物

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

老匠人在工地圍籬寫字 徒手畫出同比例超佩服

運將違規左轉...猛撞機車畫面曝　女騎士噴飛10公尺不治

借高利貸「3萬滾到90萬」　蹦闆揭內幕：千萬不要碰

警官夫妻萬聖節Cosplay「柯文哲上銬」　影響警譽夫遭記申誡

強颱送來神秘物體！三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

「2024第五屆臺灣科學節」開幕　世新大學與海科館共推科學普及化

3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器　8.1萬人笑瘋

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！他控「頭砸地沒人理」　主管神隱

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」　沒外遇想離婚！原因悲催

颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼：剩醬菜

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

中和再爆本土登革熱！新北群聚還在燒　康芮狂掃後一周成疫情關鍵

北斗養鵝場驚傳H5N1禽流感！　緊急清消撲殺1478隻種鵝

不是奶昔！麥當勞「只能賣1商品」選誰　一票人點名它：靈魂食物

又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

Faker第五冠！《英雄聯盟》T1上演「絕境李相赫」　BLG全華班奪冠夢碎

強颱送來神秘物體！三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

想入主白宮！川賀都在賓州砸下數億美元　原因曝光

炫耀「20歲生日奶奶送1.8億」　陸男自豪有24億存款…遭檢舉慘了

京都店家「門口掛3字」篩客！外國人一看秒被勸退　日網掀兩極論戰

為3550萬「殺父騙保」！親友曝兇手是家中受寵獨子：曾賺過不少錢

快訊／國道1號追撞「車頭撞爛變形」　男駕駛受困失去呼吸心跳

夫跑去大陸「包二奶」！誣告、黑手段惡整妻　她忍20年反擊了

湖南13歲女孩遭多人性侵！　14名男狼竟有人大代表、同學

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！頭砸地沒人理

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

日本回台遇颱風「改飛新加坡」　送2晚五星級住宿

麥當勞「只能賣1商品」　網一面倒選它：是靈魂食物

「2024第五屆臺灣科學節」開幕　世新與海科館共推科學普及化

環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」

颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

「妹子路上1穿搭」她狂盯不敢穿　網秒懂：炸出海草

搶周杰倫加開票區！一票粉絲「被3個字母」搞到火大

更多熱門

相關新聞

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

颱風山陀兒逼近，東管處設置在東海岸三仙台的即時影像，今天（2日）清晨拍到2隻台灣獼猴到岸邊觀浪，坐了一下，又疑似不安地走來走去。有網友說，「牠們也太關心颱風了吧」。

颱風天直播海景　三仙台鏡頭君陣亡

颱風天直播海景　三仙台鏡頭君陣亡

遊三仙台突脫隊失蹤！男卡石縫受困

遊三仙台突脫隊失蹤！男卡石縫受困

夜探三仙台　星空尋訪夜精靈

夜探三仙台　星空尋訪夜精靈

夜探三仙台尋訪夜精靈　4～10月每人500元起

夜探三仙台尋訪夜精靈　4～10月每人500元起

關鍵字：

三仙台黃色飛碟

讀者迴響

熱門新聞

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

即／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵前線遭砲擊陣亡

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

即／國道1號追撞「車頭撞爛變形」　男駕駛失去呼吸心跳

劉德華：沒人跳舞嗎...全場起立　老婆、女兒反應曝

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

他大便拉出血！醫大腸鏡「一督進去傻了」：整片都是

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！頭砸地沒人理

劉德華開唱休息不到4小時　朱麗蒨和女兒都來了

iPhone 14 Plus相機有1問題　蘋果宣布免費維修

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

大學生喝醉躺錯床！抱住陌生男「親密接觸一整晚」

國軍偵獲20架共機夜間出海　 結合共艦「聯合戰備警巡」

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

更多

最夯影音

更多

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面