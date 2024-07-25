颱風天直播海景「三仙台鏡頭君」再次陣亡　粉絲哀號：餅乾都買好了

記者趙蔡州／綜合報導

凱米颱風24日侵襲台灣，儘管還沒有正式登陸，卻已經帶來強風暴雨，東部海岸國家風景管理處24日中午12點才說，位在海景第一排監看太平洋的台東三仙台「鏡頭君」正在全力值勤中，不料下午3點多就傳出「鏡頭君」不敵強風再次陣亡，導致正在觀看的千名網友直呼「RIP」。

2023年海葵颱風襲台時，有許多網友湧入台東三仙台即時影像，觀看颱風帶來的巨浪與強風暴雨，監視器影像最初非常清晰，但颱風登陸後，經過暴雨洗禮，畫面變得越來越模糊，最終不敵16級強風遭到吹毀，事件讓該監視器被網友封為「鏡頭君」並在網路上爆紅，東管處災後花了2周才成功修復「鏡頭君」。

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▲台東三仙台「鏡頭君」24日下午再度下線，粉絲哀號「餅乾都準備好了」。（圖／翻攝自東部海岸國家風景管理處）

這次凱米颱風24日上午逐漸靠近台灣東部，第一線面臨風雨的台東海岸線也陸續掀起巨浪，許多網友再次透過「鏡頭君」的角度欣賞「海景第一排」的壯觀景像，東管處24日中午12點也在臉書宣布「三仙台已經感受到颱風靠近，東海岸『鏡頭君』全力值勤中！」

不料隨著凱米颱風24日下午越來越接近，「鏡頭君」最終在24日下午3點左右再次陣亡，直播畫面突然切換成「維修公告」，東管處後續也在直播中證實，「鏡頭君由於電力因素（斷電），先放颱風假去了」，消息讓正在觀看的千名網友感嘆「早上才給打氣，下午就GG」、「還我鏡頭君」、「我們懷念它」、「我餅乾都準備好了，怎麼就GG了」。