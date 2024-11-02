3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器　8.1萬人笑瘋

▲有神人開發《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》。（圖／翻攝自Threads／yuyang_0927，下同）

記者閔文昱／綜合報導

天王周杰倫（周董）將在12月於台北大巨蛋開唱，今（2日）中午12點開賣門票視線遮蔽區及少量一般區票券， 開賣約2分鐘內就火速完售，讓網友紛紛崩潰直呼「還是買不到！」、「周杰倫傷害了我3次」，甚至不少人再次號召要爬下水道和通風管道。對此，有神人也真的開發出《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》，笑翻不少網友。

台灣獨立遊戲開發者「魚羊」（yuyang_0927）近日在Threads發文表示，由於看到許多人敲碗下水道模擬器，因此他也創作出了一款名為《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》的遊戲，讓未能購得門票的粉絲們可以在遊戲中模擬聽演唱會的場景。據了解，該款遊戲使用了Unreal Engine 5開發，遊戲中的人潮數量則取決於玩家的顯示卡效能。

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根據遊戲畫面，劇情設定是玩家在大巨蛋門口因買錯票而無法入場，只好從人孔帶進入下水道潛入大巨蛋，進入下水道後隨即就能聽到周杰倫在演唱〈擱淺〉的歌聲，以及粉絲的歡呼聲。值得注意的是，除了玩家外，下水道中還有其他粉絲已經卡好位舉應援棒聽演唱會，畫面既逼真又荒唐。

不過，由於遊戲內含有版權音樂，因此這款遊戲並未開放下載。儘管如此，該款遊戲仍引起熱烈回響，至今已吸引8.1萬人案讚、3.8萬人分享，不少網友紛紛笑稱「誰說台灣沒遊戲人才的哈哈哈」、「現實是 人不會少到有地方可以坐」、「周杰倫的粉絲真的很萬能」、「周杰倫應該給你一張票」。