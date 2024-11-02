　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器　8.1萬人笑瘋

▲有神人開發《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》。（圖／翻攝自Threads）

▲有神人開發《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》。（圖／翻攝自Threads／yuyang_0927，下同）

記者閔文昱／綜合報導

天王周杰倫（周董）將在12月於台北大巨蛋開唱，今（2日）中午12點開賣門票視線遮蔽區及少量一般區票券， 開賣約2分鐘內就火速完售，讓網友紛紛崩潰直呼「還是買不到！」、「周杰倫傷害了我3次」，甚至不少人再次號召要爬下水道和通風管道。對此，有神人也真的開發出《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》，笑翻不少網友。

台灣獨立遊戲開發者「魚羊」（yuyang_0927）近日在Threads發文表示，由於看到許多人敲碗下水道模擬器，因此他也創作出了一款名為《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》的遊戲，讓未能購得門票的粉絲們可以在遊戲中模擬聽演唱會的場景。據了解，該款遊戲使用了Unreal Engine 5開發，遊戲中的人潮數量則取決於玩家的顯示卡效能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有神人開發《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》。（圖／翻攝自Threads）

根據遊戲畫面，劇情設定是玩家在大巨蛋門口因買錯票而無法入場，只好從人孔帶進入下水道潛入大巨蛋，進入下水道後隨即就能聽到周杰倫在演唱〈擱淺〉的歌聲，以及粉絲的歡呼聲。值得注意的是，除了玩家外，下水道中還有其他粉絲已經卡好位舉應援棒聽演唱會，畫面既逼真又荒唐。

不過，由於遊戲內含有版權音樂，因此這款遊戲並未開放下載。儘管如此，該款遊戲仍引起熱烈回響，至今已吸引8.1萬人案讚、3.8萬人分享，不少網友紛紛笑稱「誰說台灣沒遊戲人才的哈哈哈」、「現實是 人不會少到有地方可以坐」、「周杰倫的粉絲真的很萬能」、「周杰倫應該給你一張票」。

由 @yuyang_0927 發佈
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／第二位台人戰死烏克蘭！　遭砲擊陣亡
網紅松鼠擁50萬粉「被處死」！
劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！
2個月時限到！檢調查無關鍵證據續押柯文哲　民眾黨態度轉硬鼓勵
3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器　8.1萬人
二宮和也罕動怒開轟！　「妻女遭偷拍」宣布停更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「2024第五屆臺灣科學節」開幕　世新大學與海科館共推科學普及化

3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器　8.1萬人笑瘋

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！他控「頭砸地沒人理」　主管神隱

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」　沒外遇想離婚！原因悲催

颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼：剩醬菜

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

中和再爆本土登革熱！新北群聚還在燒　康芮狂掃後一周成疫情關鍵

北斗養鵝場驚傳H5N1禽流感！　緊急清消撲殺1478隻種鵝

不是奶昔！麥當勞「只能賣1商品」選誰　一票人點名它：靈魂食物

康芮襲台！桃園災後停電6.3萬戶　台電日夜搶修已復電近6萬戶

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

「2024第五屆臺灣科學節」開幕　世新大學與海科館共推科學普及化

3搶周杰倫失敗！神人做「爬進大巨蛋下水道」模擬器　8.1萬人笑瘋

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！他控「頭砸地沒人理」　主管神隱

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」　沒外遇想離婚！原因悲催

颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼：剩醬菜

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

中和再爆本土登革熱！新北群聚還在燒　康芮狂掃後一周成疫情關鍵

北斗養鵝場驚傳H5N1禽流感！　緊急清消撲殺1478隻種鵝

不是奶昔！麥當勞「只能賣1商品」選誰　一票人點名它：靈魂食物

康芮襲台！桃園災後停電6.3萬戶　台電日夜搶修已復電近6萬戶

冬盟續辦共5隊參賽　高志綱、鄧蒔陽出任中職聯隊教頭

「2024第五屆臺灣科學節」開幕　世新大學與海科館共推科學普及化

為9歲弟追凶27年…姊「忍辱3年」套話　凶手翻供：小孩滑到刀口上

大媽樓梯踩空墜3樓！眼球脫落「掉進鼻腔」　驚悚畫面曝光

護士輕生被列車駕駛救回一命！2人靠這招感情增溫　最終共結連理

歐陽靖離婚2年被兒問「老公是什麼」　揭單親尷尬處境：當媽前沒料到

快訊／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵前線遭砲擊陣亡

金音獎完整得獎名單出爐！　伍佰驚喜現身「直接拿小抄」：我背不起來

網紅松鼠擁有50萬粉「被處死」！　萬人連署特赦沒用

台中3大商圈辦鐵道市集　邀民眾暢遊舊城區

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

日本回台遇颱風「改飛新加坡」　送2晚五星級住宿

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！頭砸地沒人理

「妹子路上1穿搭」她狂盯不敢穿　網秒懂：炸出海草

雙北災情多要上班　氣象粉專開噴市長

12星座「最新一週運勢」曝！天蠍有財入袋

女空服員不再只穿裙裝！華航新褲裝「樣式曝光」　星宇也要推了

上萬馬陸湧入民宅　民眾穿鞋「啪嘰」崩潰慘叫

遠雄強調「大巨蛋中職檔期已全數保留」：超過35場

更多熱門

相關新聞

球迷自發舉布條　蔡其昌都看到了！

球迷自發舉布條　蔡其昌都看到了！

面對台北大巨蛋明年中職例行賽場次縮減至20場的消息，球迷今日在台灣對捷克交流賽中自發性舉起「大巨蛋是棒球場」標語，展現對棒球場地使用權的關注。

大巨蛋場次爭議　蔡其昌：36場是基本

大巨蛋場次爭議　蔡其昌：36場是基本

大巨蛋中職場次掀議　議員呼籲市府、遠雄雙邊讓步共創雙贏

大巨蛋中職場次掀議　議員呼籲市府、遠雄雙邊讓步共創雙贏

搶周杰倫加開票區！一票粉絲「被3個字母」搞到火大

搶周杰倫加開票區！一票粉絲「被3個字母」搞到火大

世壯運檢討大巨蛋檔期　北市府要遠雄

世壯運檢討大巨蛋檔期　北市府要遠雄

關鍵字：

周杰倫大巨蛋門票模擬器遊戲

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

iPhone 14 Plus相機有1問題　蘋果宣布免費維修

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

劉德華揭演唱會停辦內幕！　含淚哽咽：有你們就夠了

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

曾之喬臨盆倒數！

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

更多

最夯影音

更多

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面