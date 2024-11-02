　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶周杰倫加開票區！一票人「被3個字母」搞到火大：一直出現錯誤

▲▼周杰倫演唱會本週三開賣。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫12月將在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫12月演唱會「加開視線不良區」，今（2日）中午開賣1分鐘火速完售。有粉絲哀喊，她被系統3個英文字母打亂搶票程序，「想知道有多少人被今天的『yes』搞到的？」底下網友也+1回應，「我還在想，驗證碼是什麼，找半天跳出2次，才發現原來要打yes」。

一名網友在臉書《演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券》哀喊，想知道有多少人被今天的「yes」搞到的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來進入最後搶票程序，系統會跳出重要說明，「視線遮蔽部分票券，請慎思是否接受場館既有欄杆安全設施，或主舞台兩側座位及音響器材造成視線遮蔽，並不得於購票後『以部分視線遮蔽』之原因要求退票或換位」，請輸入yes表示我同意以上文字。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書社團）

▲不少人輸入yes，卻跳出驗證碼不正確 。（圖／翻攝臉書社團）

一票粉絲也哀號，「明明就打yes，結果不給過，還要大寫，明明就小寫」、「至少機器人全部被搞死」、「真的很靠X」、「真的！明明就是輸入正確，但一直出現錯誤，實名制很難嗎？唉...就算有再釋票，我也不搶了，搶不贏系統搶不贏黃牛」、「我用小寫可以，然後轉圈圈，還是沒買到票」、「我還在想，驗證碼是什麼，找半天跳出2次，才發現原來要打yes」、「只能靠阿妹撫慰我的心靈了」、「我連轉圈的機會都沒有」、「我打我同意，比手速網速還要比視力，求票」。

關於遮蔽視線不良座位部分，主辦方特別說明，由於場館固有的欄杆安全設施及舞台周圍的音響器材，可能會對部分座位的視線造成遮擋，「影響範圍：B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部分座位。」此外，除了視線遮蔽區票券外，官方也開放少量一般區域的門票，而稍早開放搶票，短短1分鐘就完售。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過2天生日！22歲女遭違規撞死　父悲：不知怎麼跟阿嬤說
YTR上心靈課「女學員當眾表演多重性高潮」！全班一起看
李雅英「中正紀念堂中空熱舞」　0偽裝被拍
英目睹「手機直接被抽走」！金針菇嚇：謝謝台灣治安好
飲料店懸賞「濃眉賊」！　協尋逮人免費喝10年
高雄騎士撞噴「頭部嚴重變形」慘死　驗屍安全帽無法取下
台捷首戰先發打線出爐！　林立開路、吉力吉撈4棒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」　一票人狂點頭

慎入！彰化上萬馬陸湧入民宅狂蠕動　民眾穿鞋「啪嘰」崩潰慘叫

「用AI翻譯手語」助聽障！台中一中設計獲旺宏科學獎金牌

家人朋友都不回LINE「她一看IG怒了」　全場吵翻：慢慢回+1

「妹子路上1穿搭」她狂盯不敢穿　網秒懂：看過炸出海草

康芮農損4.8億元「7成在雲林花蓮」　水稻最慘占1.5億元

搶周杰倫加開票區！一票人「被3個字母」搞到火大：一直出現錯誤

蘇丹紅咖哩粉桃園也遭殃　1賣場進貨60盒「全部賣光」急回收

丟包旅客糾紛頻傳　品保協會擬提高入會保證金

孩發育不良！不給上課「爸媽打零工又懷孕」　過來人嘆：遇過生9寶

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」　一票人狂點頭

慎入！彰化上萬馬陸湧入民宅狂蠕動　民眾穿鞋「啪嘰」崩潰慘叫

「用AI翻譯手語」助聽障！台中一中設計獲旺宏科學獎金牌

家人朋友都不回LINE「她一看IG怒了」　全場吵翻：慢慢回+1

「妹子路上1穿搭」她狂盯不敢穿　網秒懂：看過炸出海草

康芮農損4.8億元「7成在雲林花蓮」　水稻最慘占1.5億元

搶周杰倫加開票區！一票人「被3個字母」搞到火大：一直出現錯誤

蘇丹紅咖哩粉桃園也遭殃　1賣場進貨60盒「全部賣光」急回收

丟包旅客糾紛頻傳　品保協會擬提高入會保證金

孩發育不良！不給上課「爸媽打零工又懷孕」　過來人嘆：遇過生9寶

歸化台灣6年！　吳鳳見鄰居「暖心1舉動」大讚：台灣無名英雄真的很多

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

S級女優小宵虎南爆引退！AV達人證實　「被封三上悠亞接班人」粉絲崩潰

環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」　一票人狂點頭

大巨蛋中職場次掀議　議呼籲市府、遠雄雙邊讓步共創雙贏

台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世　藝壇卓越貢獻留芳人間

八點檔女星睡到一半「床上驚見一大灘水」！嚇揭真相：大家要多注意

慎入！彰化上萬馬陸湧入民宅狂蠕動　民眾穿鞋「啪嘰」崩潰慘叫

人還在國內！台鹽綠能弊案前董座落跑　檢警調海巡全面拘提

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

生活熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

日本回台遇颱風「改飛新加坡」　送2晚五星級住宿

雙北災情多要上班　氣象粉專開噴市長

12星座「最新一週運勢」曝！天蠍有財入袋

女空服員不再只穿裙裝！華航新褲裝「樣式曝光」　星宇也要推了

康芮襲台全紀錄！　撞中央山脈後「瞎眼」灰飛煙滅

遠雄強調「大巨蛋中職檔期已全數保留」：超過35場

華航降桃機「被強風甩回空中」　空服員崩潰

蛋價慘跌也不吃！專家曝關鍵：消費者習慣不加蛋了

連2波東北季風「階梯式降溫」　下週低溫不到20度

11月「4星座桃花運大爆發」　牡羊主動出擊

更多熱門

相關新聞

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

周杰倫（周董）在台北大巨蛋的4場《嘉年華》演唱會日前開賣15萬張票，僅5分鐘就完售，主辦單位將於今（2）日中午12點加開部分視線遮蔽區門票，消息一出讓粉絲相當振奮，但網路上亂象四起，有網友PO出視線遮蔽區的照片，座位區前被一大片石牆擋住，引發各界討論。

周董演唱會工作人員假徵才　400人遭詐

周董演唱會工作人員假徵才　400人遭詐

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

王定宇轟劉德華延燒　作家：有魄力就禁陸星入台

王定宇轟劉德華延燒　作家：有魄力就禁陸星入台

王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB朝聖

王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB朝聖

關鍵字：

周杰倫演唱會視線遮蔽yes門票

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

曾之喬臨盆倒數！

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面