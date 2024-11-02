搶周杰倫加開票區！一票人「被3個字母」搞到火大：一直出現錯誤

▲周杰倫12月將在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）



網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫12月演唱會「加開視線不良區」，今（2日）中午開賣1分鐘火速完售。有粉絲哀喊，她被系統3個英文字母打亂搶票程序，「想知道有多少人被今天的『yes』搞到的？」底下網友也+1回應，「我還在想，驗證碼是什麼，找半天跳出2次，才發現原來要打yes」。

一名網友在臉書《演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券》哀喊，想知道有多少人被今天的「yes」搞到的？

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原來進入最後搶票程序，系統會跳出重要說明，「視線遮蔽部分票券，請慎思是否接受場館既有欄杆安全設施，或主舞台兩側座位及音響器材造成視線遮蔽，並不得於購票後『以部分視線遮蔽』之原因要求退票或換位」，請輸入yes表示我同意以上文字。





▲不少人輸入yes，卻跳出驗證碼不正確 。（圖／翻攝臉書社團）



一票粉絲也哀號，「明明就打yes，結果不給過，還要大寫，明明就小寫」、「至少機器人全部被搞死」、「真的很靠X」、「真的！明明就是輸入正確，但一直出現錯誤，實名制很難嗎？唉...就算有再釋票，我也不搶了，搶不贏系統搶不贏黃牛」、「我用小寫可以，然後轉圈圈，還是沒買到票」、「我還在想，驗證碼是什麼，找半天跳出2次，才發現原來要打yes」、「只能靠阿妹撫慰我的心靈了」、「我連轉圈的機會都沒有」、「我打我同意，比手速網速還要比視力，求票」。

關於遮蔽視線不良座位部分，主辦方特別說明，由於場館固有的欄杆安全設施及舞台周圍的音響器材，可能會對部分座位的視線造成遮擋，「影響範圍：B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部分座位。」此外，除了視線遮蔽區票券外，官方也開放少量一般區域的門票，而稍早開放搶票，短短1分鐘就完售。