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ITF國際旅展盛大開幕　基北北桃共推旅遊亮點

▲ITF國際旅展盛大開幕 基北北桃共推旅遊亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ITF國際旅展盛大開幕，基北北桃共推旅遊亮點。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

臺灣最具指標性旅展「ITF台北國際旅展」於昨（1日）在南港展覽館1館一連四天盛大展開，基隆市文化觀光局結合在地業者成立「基隆館」，宣傳山海美景、咖啡文化等觀光亮點，並推出拍照打卡送好禮及全館消費滿500元抽好禮等多重好康，旅展首日已吸引眾多民眾前來參與。

基隆市文觀局長江亭玫特地2日出席台北館舉辦的開幕活動，與臺北市、新北市、桃園市合作推廣北臺灣觀光亮點，推動橫跨基北北桃的旅遊模式，四市之間除了來往交通便利外，各有其觀光優勢及資源，兼具人文風情、自然景觀、特色美食等，加上各市豐富多元的大型活動，如「鷄籠中元祭」、「基隆海洋老鷹嘉年華」、「台北燈節」、「新北歡樂耶誕城」、「桃園花彩節」、「2025雙北世壯運」等，將一年四季最美、最有趣的旅遊元素介紹給民眾，期望帶動旅遊人潮，共創雙贏。

▲ITF國際旅展盛大開幕 基北北桃共推旅遊亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

今年秋冬來基隆旅遊，推薦遊客到「沙灣歷史文化園區」感受這片土地所承載的歷史與文化，也可以到基隆塔遠眺港景，再到「遠見人文空間」品味書香，或是到基隆美術館欣賞「第25小時」特展(展期到2024年12月1日），讓藝術與日常生活緊密結合，然後到廟口夜市享受美食，晚上還可以到海洋廣場觀賞「基隆百年光影盛典」（活動期間為2024年11月4日至2025年1月5日），體驗一場奇幻的視覺饗宴。

歡迎民眾把握4天展期，來基隆館參加拍照打卡送好禮活動，還有全館消費滿500元就可參加抽獎，保證人人有獎，獎項有搭遊艇喝下午茶體驗券、和平島地質公園的島迷年票等豐富好禮。今日還有前冒險王主持人惟毅在現場分享基隆私藏約會景點，以及基隆特色美食試吃活動，各種豐富的活動及優惠，等著民眾造訪基隆館（攤位編號N113）。

▲ITF國際旅展盛大開幕 基北北桃共推旅遊亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ITF國際旅展盛大開幕 基北北桃共推旅遊亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

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