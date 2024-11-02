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險中斷基隆築港工程　文史團隊揭日本國會曾激烈爭論

▲險中斷基隆築港工程 日本國會曾激烈爭論。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲險中斷基隆築港工程，日本國會曾激烈爭論。基隆市府發言人余治明（左）、文史團隊「雞籠卡米諾」單彥博（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

築港工程是奠定基隆走向繁榮的重大決定，但日治時期的築港之路卻困難重重，「基隆Podcast」主持人余治明邀請文史團隊「雞籠卡米諾」單彥博先生探討艱辛的築港之路。臺灣作為日本第一個海外殖民地，在臺日本官員極力爭取築港設施，然而1899年臺灣總督府所提1000萬築港預算卻遭議會刪除僅剩200萬，甚至差點胎死腹中，單彥博在廣播中以個人觀點，揭露日本國內消極築港的真實原因。

單彥博指出，基隆築港無論是當時台灣總督府或是在台日人都是相當支持與贊同，反觀日本國內輿論卻是相當的消極，甚至是反對，歸咎原因是財政負擔、效益疑慮、殖民地利益優先順序；不過最終，在台灣總督府的堅持與後續修正方案的提出下，基隆築港計畫逐漸獲得日本國內支持。

▲險中斷基隆築港工程 日本國會曾激烈爭論。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲仙洞鼻防波堤。（圖／雞籠卡米諾提供）

余治明提到，基隆築港工程分期，略分如下：第一期（1900-1903）、維持期（1903-1906）、第二期（1906-1912）、第二期追加（1912-1928）、第三期（1929-1934）、第四期（1935-1943）。單彥博更進一步說明，當時台灣總督府提出基隆築港計畫，初步估算所需預算高達1000萬日圓，但這筆龐大的經費申請在日本國會內遭到激烈討論。部分議員對於台灣的築港需求持保留態度，最終將預算刪減至僅200萬日圓。

單彥博說，這樣的預算削減迫使總督府不得不分期進行港口建設，工程進度稍嫌緩慢。此外，當時軍方對築港計畫的意見也對推行造成阻礙，軍方優先考量戰略價值，進一步增加國會內部的反對聲浪。最終，基隆築港計畫在多方壓力與預算限制下仍然推動，但一波三折的過程延長了施工時程，總督府不得不對計畫內容不斷調整，以適應資金與軍事需求的壓力。

▲險中斷基隆築港工程 日本國會曾激烈爭論。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲浚渫船瑞芳號。（圖／雞籠卡米諾提供）

單彥博亦提到，海陸運輸的規劃常常互相牽動，儘管在清代劉銘傳時期早已有舊基隆車站(牛稠港週邊)的設立，但仍不敷使用。因此原先預計規劃在現基隆市政府附近進行新基隆車站的開闢，後也因日本軍方衡量軍事行動空間的需求、戰略安全性考量等因素強烈反對，在妥協之下將新的基隆車站建立於現台鐵基隆站的位置。由此可知，無論是基隆築港甚至是陸運，都牽涉到政、經、軍各方勢力的角力。

余治明表示，儘管基隆築港事業一再受到阻饒，甚至成了日本國內輿論、國會爭論的議案，但我們仍可從史料中研判當時在台的日本官員或是技術幕僚，都盡心盡力為了基隆築港事業付出貢獻，歡迎有興趣的聽眾可以了解基隆築港歷史，更可以品嘗出當時的築港人們的酸甜苦辣。

▲險中斷基隆築港工程 日本國會曾激烈爭論。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆築港岸壁模型照。（圖／雞籠卡米諾提供）

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