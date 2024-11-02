基隆首辦學習型城市論壇　邱佩琳：滿富海洋注入新活力

▲基隆市首辦學習型城市論壇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆自2015年起年年獲教育部「學習型城市」競爭型計畫肯定，今年首次舉行跨界深度論壇，於2024年11月2日於信義國小演藝廳盛大舉行，吸引近100位教育專家、學者及各界代表參與，邀集各路好手齊聚對話。邀請通過學習型城市認證的南投縣、新北市，標竿城市苗栗縣以及基隆市，一起做經驗的交流與分享，並為基隆市學習型城市的發展注入新的活力。

基隆市教育處指出，本場論壇現場共規劃了六項主題，其中特別邀請教育部學習型城市計畫主持人─國立暨南大學吳明烈特聘教授進行「打造學習型台灣藍圖」專題演講，除了分享輔導台灣各地的經驗談，如何透過建立終身學習機制與文化，解決城市問題，也期望透過願景的擘畫，讓執行團隊對於學習型城市的理念能有更深刻的體悟。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

基隆市教育處表示，此次特別安排跨縣市議題交流，分別由張力亞副教授分享南投縣作為一個農村型城市，如何將「憂勢」轉為「優勢」；陳君山教授傳授苗栗如何透過軟實力，結合文化創意產業與數位行銷策略，發展出具地方特色的學習模式；歐亞美聘任督學分享透過打點工程、平台資源整合，逐步將新北市進化為學習型城市3.0。最後則是由基隆市社區大學蔡素貞校長分享，基隆如何在社區中培養學習氛圍、資源整合與運用等，將在地海洋有愛城市綿密的學習網絡分享給大家。

最後由基隆市推動學習型城市的夥伴們帶來「協力行動」的討論，包括崇右影藝科技大學、臺灣海洋大學、雞籠卡米諾及救國團基隆團委會等多位地方夥伴代表，分享他們在各自領域推動學習的實踐經驗。這些夥伴間的協力合作，不僅為基隆市學習型城市的發展注入活力，也為其他縣市提供了可供借鑒的模式。

基隆市副市長邱佩琳表示，基隆是個小巧卻是個滿富學習能量的城市，乘著海洋城市的發展特色，以愛與友善做連結，期望不斷的透過學習機會的普及，讓學習生活化、生活學習化，讓基隆也能夠成「學習型城市」的標竿。