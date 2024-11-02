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法務部擬加重墮胎罪朝野炸鍋　林志潔：未打算重罰人工流產婦女

▲林志潔接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

法務部日前預告將修法加重懷孕婦女墮胎者罰金從3000元提高為8萬元，引起婦團、朝野立委譁然。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔2日解釋，法務部可能沒說清楚引發爭議，此次修法是在現行墮胎罪尚未被廢除下，因應我國罰金刑一律調整級距的隨同修法，法務部並未打算嚴加處罰實施人工流產的婦女。但林也坦言，在現行法配偶同意權尚未廢除時，確實可能因此加重對婦女的處罰，十分不當，這種已經很少使用的條文，罰金刑就不要再去動了。

前幾天法務部對外公告，要修正「刑法」的墮胎罪，將罰金從三千元提高至八萬元。此修法引起婦女團體痛批、朝野立委私下譁然，時代力量黨主席王婉諭昨也痛批，此修法完全大開性平倒車，讓台灣的女性權益倒退四十年，還拿國際公約混淆視聽，法務部是看不懂字還是有人授意？

對於外界批評，法務部回應，關於規定墮胎罪不罰的適用範圍，使懷胎婦女「因疾病或其他防止生命上危險之必要」所為墮胎行為，由現行「有罪但免除其刑」修正為「不罰」。法務部強調，《刑法》墮胎罪修正草案，目前正依法辦理預告程序中，有關各界寶貴意見，均將廣納為重要修法參考依據，審慎評估方向，妥為研議，以其周延，以符合CEDAW公約（消除對婦女一切形式歧視公約）的意旨。

林志潔則表示，這次修法，為了盡可能保障生育自主權，把現行法的〔宣傳墮胎罪〕刪除，並且將刑法現行構成要件中，婦女因疾病或有防止生命危險必要的人工流產行為，從〔有罪免刑〕，改成〔不罰〕，也就是母體健康的保護要優先，在保護母體狀況下所為的人工流產是無罪的。

林志潔指出，我國的墮胎罪因為優生保健法給予了相對廣的阻卻違法事由，近年來，很少會有因墮胎行為而遭到起訴或處罰的案例，因此，其實優生保健法，才是許多基於宗教或信仰等理由的團體，大力主張要限縮使用範圍的法律。本次只能說法務部的預告修正誤踩雷區，因應罰金刑級距的總體調整，跑去也一併提高墮胎罪的罰金刑，在預告修正的公告中，又沒有說明清楚，才引發爭議。

林志潔也建議，這樣根本現在已經很少使用的條文，罰金刑就不要再去動了。何況，很多尋求人工流產的婦女，可能就是在經濟或生活上有壓力而必須墮胎，雖然，依照優生保健法，影響懷孕婦女身心和生活，可以成為合法人工流產的理由，但若是已婚婦女而其配偶不同意，在現行法配偶同意權尚未廢除時，確實可能因為提高罰金，加重了對婦女的處罰，十分不當。

林志潔強調，這個罰金提高的修改，完全可以等到之後衛福部要將優生保健法改名為生育保健法、並調整優生保健法內容時，再一起處理刑法墮胎罪的存廢即可。
 

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