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法務部加重墮胎罪扯國際公約　王婉諭曝真相轟：沒人支持這種修法！

▲▼時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

▲時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

法務部日前預告將修法加重墮胎罪，懷孕婦女墮胎者罰金從3000元提高為8萬元。引起婦團、朝野立委譁然，時代力量黨主席王婉諭今（2日）再度痛批，法務部至今還在大言不慚說官話，無視CEDAW希望我國「人工流產除罪化」的要求。王也指出，既然法務部有膽提出這樣大開倒車的修法，呼籲民眾一起到公共政策網路參與平台表達意見，「讓食古不化的法務部知道：沒有人支持這種張冠李戴的荒謬修法！」

前前法務部對外公告，要修正《刑法》的墮胎罪，將罰金從3000元提高至8萬元。此修法引起婦女團體痛批、朝野立委也不以為然，時代力量黨主席王婉諭昨痛批，此修法完全大開性平倒車，讓台灣的女性權益倒退四十年，還拿國際公約混淆視聽，法務部是看不懂字還是有人授意？

對於外界批評，法務部昨回應，關於規定墮胎罪不罰的適用範圍，使懷胎婦女「因疾病或其他防止生命上危險之必要」所為墮胎行為，由現行「有罪但免除其刑」修正為「不罰」。法務部強調，《刑法》墮胎罪修正草案，目前正依法辦理預告程序中，有關各界寶貴意見，均將廣納為重要修法參考依據，審慎評估方向，妥為研議，以其周延，以符合CEDAW公約（消除對婦女一切形式歧視公約）的意旨。

對於法務部解釋，王婉諭今直言越看越生氣，王表示，到現在法務部還在大言不慚說官話。明明從頭到尾，曲解CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約） 公約原意的就是法務部！很多人是因為法務部提修法，才突然發現墮胎在台灣是有罪的。即使有優生保健法讓大多數的人工流產不會受到懲罰，還是有少數人因為墮胎被判處有期徒刑和罰金。

王婉諭指出，這在司法院的判決書系統都查得到，法務部更不可能不知道。法務部視而不見的是，這麼多年來，「墮胎有罪」像是一副沉重的枷鎖，讓多少女性背負了不必要的罪惡感，甚至在有人工流產需求時，只能瞞著親友，偷偷摸摸找診所拿RU486。結果法務部總說明先拿CEDAW背書，說是「符合消除對CEDAW公約相關規定及一般性建議之要求，調和本法各罪間有關罰金數額一致性，調整第二百八十八條第一項與第二百九十條罰金刑數額。」

王婉諭解釋，法務部在逐條說明直接表態「仍認為懷孕婦女之墮胎權應受限制， 同時另訂允許婦女有條件合法墮胎之依據 ，其立法體例與本條及優生保健法之規範意旨並無不同，故符合CEDAW公約第十二條、第十六條與第二十四號一般性建議第三十一點第C款。」

王婉諭直言，自己直接幫大家翻譯：法務部拿著雞毛當令箭，無視CEDAW希望我國「人工流產除罪化」的要求，大張旗鼓的認定墮胎權應受限制，然後還要提高罰金。請問這是哪門子的進步修法？哪門子的消除對婦女一切形式歧視？在同一份預告修法中，刪掉「宣傳墮胎罪」自己是認同的，但是莫名其妙的提高罰金，加強墮胎的處罰，根本一點道理都沒有，就是欠罵而已。

王婉諭指出，既然法務部有膽子提出這種大開倒車的修法，又在回應新聞稿中提到「是否有修正罰金刑之必要，將廣泛蒐集各界意見決定之」。那自己在這裡公開呼籲，拜託關心女性權益、關心人工流產的大家，一起到公共政策網路參與平台去表達意見，「讓食古不化的法務部知道：沒有人支持你們這種張冠李戴、移花接木的荒謬修法！」

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