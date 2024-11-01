法務部擬加重墮胎罪全因一事　王婉諭理智斷線：不識字還是誰授意？

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

法務部日前預告修正刑法墮胎罪，懷孕婦女墮胎者罰金從3000元提高為8萬元；意圖營利而犯墮胎者罰金也從1萬5000元提高為50萬元，致婦女於死者併科200萬元罰金。對此修法，不僅朝野立委私下譁然，時代力量黨主席王婉諭今（1日）也痛批，此修法完全大開性平倒車，還拿國際公約混淆視聽，法務部是看不懂字還是有人授意？王指出，此修法讓台灣的女性權益倒退四十年，請法務部立即退回提高墮胎罪罰金的恐龍修法，別讓向來自詡亞洲人權燈塔的台灣，貽笑國際。

前幾天法務部對外公告，要修正「刑法」的墮胎罪，將罰金從三千元提高至八萬元。王婉諭點出，法務部修法原因，居然是因為罰金太少，已不合時宜。自己看到這則新聞，先是不敢置信，仔細看完後，更是直接理智斷線。法務部的修法，完全就是大開性平倒車，拿國際公約混淆視聽，讓台灣的女性權益倒退四十年。

王婉諭指出，我國刑法中雖然有墮胎罪的設計，但早在1985年「優生保健法」通過後，就已經列入數項規範，讓多數合乎規定的人工流產，都得以透過正當的程序來阻卻違法。但即便如此，這項修法也不是肯認女性自主選擇「人工流產」的權利。

王婉諭解釋，過去這段時間，民間團體一直在倡議的，是「人工流產」的「去刑罰化」。時代力量黨團也在去年提出「生育保健法」修法，主張不論流產或結紮，都不需經配偶同意，初衷很簡單：讓女性拿回自己的自主權，自己的身體、自己決定。萬萬想不到的是，法務部沒能與時俱進推動「墮胎除罪化」就算了，居然還反過來提出荒腔走板的「大退步」修法。

王婉諭指出，仔細看了這次法務部的草案，裡面冠冕堂皇的提到，是為了符合CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）的相關規定及一般性建議之要求。但自己怎麼想都覺得不可能，畢竟CEDAW一向都主張「墮胎除罪化」。果然仔細再去查就發現，法務部根本就是公然說謊、張冠李戴。

王婉諭解釋，CEDAW公約第二十四號一般性建議第31點第C款，明明就是說：盡可能修訂視墮胎為犯罪的法律，以撤銷對墮胎婦女的懲罰性措施。2022年第4次國家報告審查委員會結論性意見和建議也指出：國際審查委員會建議懷孕女孩和婦女的墮胎應除罪化。而《優生保健法》則應取消配偶、父母或監護人同意的要求，以確保女性的自主性。

王痛批，這跟法務部的修法方向，已經不是略有偏差，而是南轅北轍、完全相反。自己無法理解法務部是看不懂文字，還是背後有人授意，讓他們決定曲解國際委員的意見。而不論是哪一種，都不可原諒。女性懷孕，本來就不是100%出於自願，有時候，甚至可能是因為遭受到性暴力、性犯罪而不幸受孕。

對於修法內容，王婉諭指出，面對懷孕後的生理風險、生養責任，甚至是社會中的各種歧視。國家如果無法給予他們適切的協助，反而用法律來限制他們的選擇權，強迫他們去承擔一個生命的重擔，是對女性最不公平的限制，女性的子宮，不是任何人的所有物。身為女性與一位前立法者，要強烈呼籲法務部，儘速撤回這種荒唐的修法，別讓向來自詡亞洲人權燈塔的台灣，貽笑國際。

