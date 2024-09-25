嘉義縣消防局新建大樓　災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心將進駐

▲嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建辦公大樓動土典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建大樓，25日上午舉行動土典禮，縣長翁章梁、內政部主任秘書黃駿逸、消防署長蕭煥章、議長張明達、消防局長蔡建安等民代貴賓出席祭祀與動土儀式，祈求新建辦公大樓施工過程順利、平安。

▲翁章梁期待大樓完工後，伴隨救災能量提升，可以保障縣民的生命財產安全。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說明，本次興建工程總經費達3億3佰多萬元，內政部消防署補助前瞻計畫經費1億9仟萬元，嘉義縣自籌款1億1仟3佰多萬元，預計興建3層樓總樓地板面積計4520平方公尺的辦公大樓。

「期待在完工後，救災能量提升，保障縣民的生命財產安全！」翁章梁說，在各方的共同努力下，新的災害應變中心大樓將成為保障嘉義縣安全的重要基石，為建設更加和諧、安全的城市環境做出貢獻。

▲消防署長蕭煥章。（圖／記者翁伊森攝）

蕭煥章說，很高興今天參加嘉義應變中心、特搜隊及教育中心的動土典禮，這是中央與地方共同努力的方向及預期的目標，自己對嘉義縣非常有信心，期待透過硬體建設以及人員訓練，為嘉義縣提供最好的整備。

隨科技進步與環境改變，嘉義縣面臨災害的挑戰也愈加複雜，為了更好地應對各種突發事件，提升應急處置能力，嘉義縣政府決定建設完善的災害應變中心和防災教育中心及消防局特搜大隊的駐地。

新的災害應變中心將擴大規模，配備最完善的軟硬體設備，透過完善的災情管理系統及資通訊設備，能夠在最短時間內因應各類災害事故，極大地提高嘉義縣政府的應急指揮效率。

防災教育館將成為縣民了解防災知識、提升防災能力的重要場所，能提高縣民的防災意識和自救能力，讓每一位縣民都能掌握基本的防災知識和技能，真正做到「預防勝於救災」；特搜大隊的進駐亦能提昇特種搜救救災量能，以達到預防災難發生及提升應變能力目標。