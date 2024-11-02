屏東男公園持有愷他命香菸　拒繳8萬罰金…執行分署出手

▲屏東執行分署查封義務人車輛，他立即繳清罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

潮州有位男子今（113）年3月在屏東縣民公園兒童遊樂區，經屏東縣政府警察局屏東分局實施盤查時，當場查獲摻有毒品愷他命香菸一支，男子坦承持有並施用毒品愷他命，警方裁罰2萬元並命他接受毒品危害講習，他未予理會，案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行，連同之前其他毒品危害防制條例案件，男子總計吃上8萬餘元罰單未繳。

分署受理後曾經二度扣押他存款，但只有執行到幾千元，執行人員通知男子交出他名下僅有的一台TOYOTA房車，義務人不予理睬，警方積極至男子住處附近查訪，雖然沒有發現車輛，惟義務人允諾會到分署辦理分期，但只繳了一回。

由於公園兒童遊樂區持有毒品，如經小朋友撿拾把玩會影響健康，吸食行為也會妨礙附近住戶的居住品質與環境安寧，為貫徹行政院「五打七安」政策，書記官上週五親至潮州現場執行，終於發現他的車輛並當場查封，預計於11月11日全國專案日拍賣這台車況良好的車子抵償。義務人這才趕緊在10月28日至分署繳清剩下的罰單，而能合法取下愛車上的封條。

為打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，落實行政院「五打七安」重大政策，屏東分署將於11日上午11時，拍賣「五打七安」相關案件之不動產與汽機車等財產，對法拍有興趣的民眾，歡迎留意分署近期陸續上架的各項拍賣公告。