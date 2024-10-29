屏東女加入「張國煒投資群組」要匯90萬　行員通報警方攔阻

▲潮州警分局中山路所警員洪嘉威、潘盈如與實習警員周聖棠合力阻止莊女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

莊姓女子到華南潮州銀行欲匯款90萬元，行員查覺有異，聯絡轄區的潮州警分局員警到場處理，她供說係加入張國煒Line投資群組，員警根據她資料分析，得知又是詐騙集團手法，成功勸阻她受騙。警方另提醒，星宇航空董事長張國煒向粉絲強調自己沒有在炒股，請各位K粉們睜大眼睛看清楚別被騙。

潮州警分局中山路所警員洪嘉威、潘盈如與實習警員周聖棠於10時巡邏時，獲報華南銀行行員通報，稱有民眾疑遭投資詐騙。

警方到場後了解，62歲莊姓女子欲匯款90萬元，經行員詢問匯款用途及對象時，女子表示，日前有加入張國煒Line投資群組，且對方還要求對於群組內容須嚴守保密義務，種種跡象讓警方確定此為近期經典的投資詐騙手法，以投資名義進行詐騙之實。警方解釋，正常投資股票會經由證券商等金融機構進行交易，並不會指定匯款至私人帳戶，莊女聽聞後恍然大悟，保住積蓄。

潮州分局長林明波呼籲民眾使用社群媒體時應對此類投資廣告或line投資群組提高警覺，尤其投資詐騙常以「投資獲利、穩賺不賠」等語，使民眾相信其投資方法有顯著成效，進而投入資金遭詐騙，投資股票應透過正常證券商管道，請勿依循他人指示匯款至私人帳戶進行交易，小心查證才不會因此落入詐騙集團的圈套。