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屏東果農高樹隘寮溪亂種鳳梨！挨罰9萬擺爛　慈父代子繳清　

▲屏東執行分署貫徹五打七安現場催繳，慈父代子繳清罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署貫徹五打七安現場催繳，慈父代子繳清罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉一名果農未經許可，在隘寮溪河川區域內的公有地種植鳳梨，被經濟部水利署查獲裁罰9萬元未繳，屏東執行分署收案後到他戶籍地查訪催繳，其父得知後代其子繳清該筆罰款。

▲屏東執行分署貫徹五打七安現場催繳，慈父代子繳清罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高樹鄉這位果農在隘寮溪栽種鳳梨，於108年及109年間二度被經濟部水利署第七河川局查獲並裁罰9萬元，義務人收到公文後遲遲未繳納，河川局將案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行。

分署受理後曾經扣押男子存款，但只有執行到幾千元，另多次發公文催繳，並通知義務人到場報告財產狀況，其表示，以打零工維生，工資不固定，對於這筆罰款實在無能為力。

由於河川地種植作物會妨礙水流，影響民眾居住安全，為貫徹行政院「五打七安」政策，執行人員日前親至義務人戶籍地現場訪查催繳，男子父親陳稱義務人長年在外工作不在家，會設法協助及轉達。後來義務人父親至河川局詢問瞭解狀況後，在河川局承辦人的陪同下，親至分署把兒子剩下的八萬多元罰單一口氣繳清，經由分署書記官及執行員鍥而不捨的努力，終於收回這筆呆帳。

水利法規定在河川區域內種植作物應經主管機關許可，違者可處2萬5000元以上50萬元以下罰鍰。屏東分署呼籲，颱風帶來豪雨時河川水流如受阻會帶來嚴重災情，故不論在河川區域之公有地或私有地種東西皆應遵守相關規定。

為貫徹行政院「五打七安」重大政策，屏東分署將於11月11日上午11時，拍賣「五打七安」相關案件之不動產與汽機車等財產，對法拍有興趣的民眾，留意分署近期陸續上架的各項拍賣公告。

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