王定宇轟劉德華「媚共藝人」燒起來了　作家：有魄力就禁陸星入台

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委王定宇以颱風天辦演唱會為題發文，抨擊藝人劉德華「媚共藝人」，且嗆劉的演唱會「不值得去看上一眼」。對此，作家漂浪島嶼表示，如果綠委這樣呼籲，就該有魄力地嚴禁陸星入台，且影視作品不許在台播出，民眾不得購買觀看，查獲即法辦，以免受到媚共毒素影響。

漂浪島嶼1日晚間發文表示，劉德華2018年受邀來台擔任金馬獎的嘉賓，2024年睽違11年來台開唱，卻被王定宇打成「媚共藝人」，感嘆「怎麼變臉比翻書快」。

王定宇痛批，「劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼」。

▲王定宇認為劉德華是「媚共藝人」，因此演唱會不值得看。（圖／台灣映藝提供）



對此，漂浪島嶼指出，其實中國電影家協會的副主席不只一位，共有于冬、王健兒、尹紅、鄧光輝、劉德華、吳京、張冀、郭帆、黃渤、黃曉明、傅若清、霍廷霄等明星，「有魄力就嚴禁上述明星入台，影視作品不許在台播出，民眾不得購買觀看，查獲即法辦，以免受到媚共毒素影響」。

漂浪島嶼反諷地表示，若依照王定宇的標準去辦，「台灣藝人、明星也該禁止赴中，巡迴演唱或是作品播放，忍辱大賺人民幣，全面做到抗中保台一邊一國，回到50年代思想嚴控的時代」。