黑寡婦集結「復仇者聯盟」挺賀錦麗　鋼鐵人、美國隊長響應

▲漫威電影「復仇者聯盟」演員拍攝影片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。(圖/翻攝自X)

文/中央社

美國總統大選前夕,以在漫威電影飾演「黑寡婦」聞名的好萊塢女星史嘉蕾喬韓森召集鋼鐵人等「復仇者聯盟」同伴,表態支持民主黨總統候選人賀錦麗,並鼓勵粉絲投票。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)號召同在漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe)演出的好萊塢明星「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)、「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)、「幻視」保羅貝特尼(Paul Bettany)、「戰爭機器」唐奇鐸(Don Cheadle)、電影「黑豹」(Black Panther)侍衛隊長達奈古里拉(Danai Gurira)等人舉行視訊會議並拍成影片,鼓勵粉絲在選舉日當天出來投票。

這群演員在影片中開始腦力激盪,為副總統賀錦麗(Kamala Harris)的競選活動想出一些超級英雄式口號。

他們想出一些巧妙點子,包括衍生自電影「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)的「賀錦麗萬歲」(Kamala Forever)之後,這些明星最終選中「我是賀錦麗,我支持民主」(I’m Kamala Harris and I’m down with democracy)。

這群演員曾共同或單獨演出多部漫威宇宙電影,這個系列在2019年巨作「復仇者聯盟4:終局之戰」(Avengers: Endgame)達到巔峰,該片首映週末全球票房估達6億4400萬美元,之後全球總票房更衝上28億美元。

復仇者聯盟(The Avengers)演員是最新表態支持賀錦麗及其競選搭檔華茲(Tim Walz)的名人,他們集結之際距離投票日只剩5天,賀錦麗與共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)的選戰此刻更趨白熱化。