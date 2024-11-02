加拿大破獲毒品超級實驗室　制毒數量驚人！可殺死所有國民2次

▲加拿大警方破獲一個超大「毒品超級實驗室」，其毒品數量可殺死全國國民2次。（圖／翻攝自加拿大警方）

記者葉睿涵／編譯

加拿大警方近日搗毀了國內迄今為止最大、最複雜的「毒品超級實驗室」，同時繳獲創紀錄數量的非法槍支、合成毒品及易製毒化學品。加拿大皇家騎警表示，這起行動對跨國有組織犯罪團夥帶來了重大打擊，且警方也捕獲一名嫌犯，未來將持續調查涉及毒品及槍支的犯罪網。

據CBS報導，10月25日，警方對位於卑詩省福克蘭地區一座毒品超級實驗室和大溫哥華地區的其他相關地點進行搜查，繳獲54公斤芬太尼、390公斤甲基安非他命（俗稱冰毒），35公斤古柯鹼、15公斤搖頭丸、6公斤大麻，以及大量易製毒化學品，其中還有多批甲基安非他命已準備好裝運至國外。

除了毒品外，警方還在現場查獲89支手槍、AR-15式步槍及衝鋒槍，其中有不少槍支已被上膛，隨時可以使用。警方也在現場發現小型爆炸裝置、彈藥、槍支消音器、大容量彈匣、防彈衣，以及現金50萬加元（約新台幣1143萬元）。

目前，警方已捕獲一名南亞裔嫌犯蘭德哈瓦（Gaganpreet Randhawa），並將對其提出6項與毒品和槍支有關的罪名。警方指出，當局此次查獲的毒品數量驚人，其總量「足以殺死所有加拿大人2次」，但警方這次的行動對相關跨國犯罪集團造成了嚴重打擊，是保障加拿大和國際安全的重要一步。