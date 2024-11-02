　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大破獲毒品超級實驗室　制毒數量驚人！可殺死所有國民2次

▲▼加拿大警方破獲一個超大「毒品超級實驗室」，其毒品數量可殺死全國國民2次。（圖／翻攝自加拿大警方）

▲加拿大警方破獲一個超大「毒品超級實驗室」，其毒品數量可殺死全國國民2次。（圖／翻攝自加拿大警方）

記者葉睿涵／編譯

加拿大警方近日搗毀了國內迄今為止最大、最複雜的「毒品超級實驗室」，同時繳獲創紀錄數量的非法槍支、合成毒品及易製毒化學品。加拿大皇家騎警表示，這起行動對跨國有組織犯罪團夥帶來了重大打擊，且警方也捕獲一名嫌犯，未來將持續調查涉及毒品及槍支的犯罪網。

據CBS報導，10月25日，警方對位於卑詩省福克蘭地區一座毒品超級實驗室和大溫哥華地區的其他相關地點進行搜查，繳獲54公斤芬太尼、390公斤甲基安非他命（俗稱冰毒），35公斤古柯鹼、15公斤搖頭丸、6公斤大麻，以及大量易製毒化學品，其中還有多批甲基安非他命已準備好裝運至國外。

除了毒品外，警方還在現場查獲89支手槍、AR-15式步槍及衝鋒槍，其中有不少槍支已被上膛，隨時可以使用。警方也在現場發現小型爆炸裝置、彈藥、槍支消音器、大容量彈匣、防彈衣，以及現金50萬加元（約新台幣1143萬元）。

目前，警方已捕獲一名南亞裔嫌犯蘭德哈瓦（Gaganpreet Randhawa），並將對其提出6項與毒品和槍支有關的罪名。警方指出，當局此次查獲的毒品數量驚人，其總量「足以殺死所有加拿大人2次」，但警方這次的行動對相關跨國犯罪集團造成了嚴重打擊，是保障加拿大和國際安全的重要一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
YTR突發不自殺聲明！揭心靈課程PUA黑幕　遭洗版攻擊
周杰倫今開賣視線遮蔽區！超瞎視野照瘋傳　內行揭真相
快訊／男倒住家樓梯轉角亡　兒：不知他躺多久
警官夫妻Cosplay「阿北上銬」！　南警高司震怒查處
華航女空服員新褲裝「樣式曝光」　星宇也要推了
蛋價慘跌也不吃！專家曝關鍵：習慣不加蛋了
2度拘人撲空「不知去向」！　陳啟昱恐遭通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊日注意！日本加重處罰「單車違規」　邊看手機或酒駕判3年徒刑

黑寡婦集結「復仇者聯盟」挺賀錦麗　鋼鐵人、美國隊長響應

美韓2+2會談！關切「共軍環台軍演」　譴責北韓向俄部署兵力

美將增派B-52轟炸機、驅逐艦赴中東　警告伊朗勿妄動

加拿大破獲毒品超級實驗室　制毒數量驚人！可殺死所有國民2次

劍指中國！　歐盟日本簽署首份安保防衛夥伴協定

道奇36年來首冠軍遊行！大谷翔平抱狗狗、愛妻登場　秀英文謝球迷

以色列突襲空炸黎巴嫩東部　52人喪生

北韓派部隊助俄侵略　美再增4.25億美元軍備援烏

最高法院駁回共和黨上訴　賓州選民郵寄選票出錯「可臨時投票」

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十

遊日注意！日本加重處罰「單車違規」　邊看手機或酒駕判3年徒刑

黑寡婦集結「復仇者聯盟」挺賀錦麗　鋼鐵人、美國隊長響應

美韓2+2會談！關切「共軍環台軍演」　譴責北韓向俄部署兵力

美將增派B-52轟炸機、驅逐艦赴中東　警告伊朗勿妄動

加拿大破獲毒品超級實驗室　制毒數量驚人！可殺死所有國民2次

劍指中國！　歐盟日本簽署首份安保防衛夥伴協定

道奇36年來首冠軍遊行！大谷翔平抱狗狗、愛妻登場　秀英文謝球迷

以色列突襲空炸黎巴嫩東部　52人喪生

北韓派部隊助俄侵略　美再增4.25億美元軍備援烏

最高法院駁回共和黨上訴　賓州選民郵寄選票出錯「可臨時投票」

世聯倉運50週年　從貨櫃倉儲到保稅國際物流、淨利成長185倍

快訊／北市計程車違規左轉！　女騎士噴飛命危搶救中

我國列東亞唯二「非洲豬瘟非疫國」　蔡英文：屬於全體台灣人的成就

他無車無房！女友媽嫌棄「嫁了會吃苦」　網驚見1條件：屌打很多人

NBA本季唯一不敗最強勁旅是它！　騎士開季狂掃6連勝

大巨蛋賽程惹議！遠雄強調「中職檔期已全數保留」：絕對超過35場

鄰居打電話「你家失火了」嬤孫4人夢中驚醒　衝2樓陽台獲救

國1頭屋連環撞！失控自撞釀「1大5小車」撞成一團　4人送醫

亞洲航空「機票0元起」今中午開搶　旅展買託運行李8折

連千毅賣「賓士行李箱假貨」無罪！　廠商判8月衰喊：還沒收到錢

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

搶吉伊卡哇！塞滿包只結帳1隻　日警出動

德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻

單親媽打多份工養家　兒逆襲成公司CEO「豪砸1500萬讓母親退休」

希臘公主闖18禁現場　色色讓網友笑翻

道奇冠軍遊行　　大谷翔平抱狗狗、愛妻登場

輝達取代英特爾　納入道瓊工業指數成分股

AV女優脫光做愛！宅哥緊握模型　網：鋼彈贏了

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

女師「帶娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴內褲

Google被俄罰天價　克宮發言人：我不會唸

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

財報利多和聯準會降息展望升高　美股收紅

北韓「交戰烏軍」遭殲滅！唯一倖存傷兵曝

中印恢復互信　士兵邊境交換糖果合影

更多熱門

相關新聞

道奇冠軍遊行　　大谷翔平抱狗狗、愛妻登場

道奇冠軍遊行　　大谷翔平抱狗狗、愛妻登場

洛杉磯道奇隊日前在總冠軍賽擊敗紐約洋基，奪下大聯盟世界大賽冠軍後，11月1日在洛杉磯舉辦了奪冠封王勝利遊行。這場遊行吸引了逾20萬人上街慶功，轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，也帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相，整座城市洋溢著藍白色彩，氣氛熱烈非凡。

北韓派部隊助俄侵略　美再增4.25億美元軍備援烏

北韓派部隊助俄侵略　美再增4.25億美元軍備援烏

最高法院駁回共和黨上訴　賓州選民可臨時投票

最高法院駁回共和黨上訴　賓州選民可臨時投票

輝達取代英特爾　納入道瓊工業指數成分股

輝達取代英特爾　納入道瓊工業指數成分股

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

關鍵字：

加拿大北美要聞毒品超級實驗室

讀者迴響

熱門新聞

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

王定宇轟劉德華延燒　作家：有魄力就禁陸星入台

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

雙北災情多要上班　氣象粉專開噴市長

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB朝聖

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面