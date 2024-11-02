最高法院駁回共和黨上訴　賓州選民郵寄選票出錯「可臨時投票」

▲聯邦法院駁回共和黨請求，允許賓州選民臨時投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦最高法院在當地11月1日駁回了共和黨全國委員會（RNC）上周對賓州臨時選票處理方式的上訴，允許該州選民在郵寄選票出現問題時，以臨時選票方式在投票站投票。

據NBC報導，賓州最高法院10月28日裁定，選民在郵寄選票出現缺少保密信封或出現其他缺陷時，仍可通過臨時選票方式重新投票。共和黨隨即請求聯邦最高法院下達緊急命令，暫停州法院的裁決，或者至少要求將這些臨時選票分隔處理，在法律訴訟進行期間不納入官方計票結果。

然而，聯邦最高法院11月1日拒絕了共和黨的請求，表示這雖然是一個「相當重要」的問題，但法院認為當前介入並不合適。聯邦最高法院的裁決意味著賓州最高法院此前關於臨時選票的判決將得以執行，對即將到來的選舉可能產生重大影響，特別是賓州作為搖擺州，任何小幅的票數變動都可能左右選舉結果。

賓州此次選票爭議的源頭是該州部分郵寄選票未附加保密信封，導致選票被視為不合規。保密信封的作用在於保護選民隱私，避免在選務人員打開外層信封時洩露選票內容。根據賓州法律規定，缺少保密信封的選票視為無效，但州法院允許選民改以臨時選票方式投票，這項裁定引起共和黨的不滿，認為此舉侵犯了州立法機關的選舉管理權。

最高法院的裁決使得賓州縣政府在選票處理上擁有更大自由度。事實上，賓州部分地區早在此次裁定之前，就允許選民在郵寄選票被視為無效時，改以臨時選票方式投票。該案涉及的法律爭議在於州法院是否違反美國憲法賦予州議會的選舉管理權，而相關議題在去年最高法院裁定中也引了發討論。