道奇36年來首冠軍遊行！大谷翔平抱狗狗、愛妻登場　22萬人同慶勝利

▲轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，在11月1日的冠軍遊行中帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

洛杉磯道奇隊日前在總冠軍賽擊敗紐約洋基，奪下大聯盟世界大賽冠軍後，11月1日在洛杉磯舉辦了奪冠封王勝利遊行。這場遊行吸引了逾20萬人上街慶功，轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，也帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相，整座城市洋溢著藍白色彩，氣氛熱烈非凡。

據美聯社報導，儘管此次已是道奇隊獲得的第8座世界大賽冠軍，但道奇距離上一次舉行冠軍遊行已過了36年。當天的遊行由7輛雙層巴士組成，車上載滿了隊內球員、家人，以及教練組的成員，緩緩行經洛杉磯被道奇隊粉絲擠滿的街道，歌手Ice Cube也當街演唱《It Was a Good Day》，球員們則在舞台上相互擁抱並高舉總冠軍獎盃。

隨著藍白色彩紙灑滿空中，道奇隊標誌性歌曲《我愛洛杉磯》（I Love LA）響徹全場，現場歡呼聲不絕於耳。洛杉磯警局估計，現場參與的人數超過了20萬人，而《洛杉磯時報》指出，當天至少有22.5萬民眾走上街頭共同慶祝。隨著遊行隊伍在城市的主要街道行駛，不少球迷高舉手臂揮手致意，熱烈慶祝這座城市再添一項榮譽。

道奇冠軍遊行隊伍回到道奇球場後，大谷翔平也在台上大秀英語，向全場4萬2458名道奇球迷們表示，「這是一個非常特別的時刻，我很榮幸來到這裡，成為球隊的一份子。恭喜洛杉磯，謝謝你們大家。」他的妻子田中真美子和愛犬Dekopin（暱稱Decoy）也陪伴在他身旁，為這場冠軍慶典增添了不少溫馨。

大谷翔平表示，這一年對他來說意義非凡，並感嘆洛杉磯粉絲的熱情與支持，不過當他被問及是否會像隊友Hernández般脫下上衣慶祝時，大谷卻微笑著說，「不可能，永遠不會。」