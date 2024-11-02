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陳啟昱涉台鹽綠能弊案！檢2度拘人撲空「不知去向」　恐發布通緝

▲▼▲台鹽董事長陳啟昱。（圖／資料照）

▲台鹽董事長陳啟昱。（圖／資料照）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

民進黨錢中執委、台鹽前董座陳啟昱捲入光電案場弊案，收取鉅額土地開發費，導致台鹽損失達11億元。台南地檢署對陳等5人聲押禁見，但遭台南地院駁回，後檢方提抗告成功，南院1日開庭重審，未料陳啟昱卻未到，檢方於1日上午、晚間二度前往陳旗山住處拘人，未料卻撲空，且無法與其取得聯繫，人不知去向、疑似跑路，後續恐發布通緝。

南檢偵辦台鹽綠能公司疑似藉由執行種電，跟光電業者共謀詐領不法款項，檢方10月22日指揮法務部調查局前往台綠總部等30多處場所進行搜索，並約談陳啟昱、蘇坤煌等34人到案，經偵訊認為陳啟昱、蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人涉犯證劵交易法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有串滅證之虞，因此向法院聲押禁見。

但台南地院10月24日審理後駁回檢方聲押，陳啟昱等5人均當庭釋放，檢方隨後迅速提起抗告，台南高分院10月28日審體後撤銷發回台南地院更裁，未料南院1日重開聲押庭時，陳啟昱卻未到庭，南檢上午先前往陳位於旗山的住處拘人，但卻撲空，晚間再度委請橋檢代執行拘提，橋檢漏夜再度前往陳宅拘人，但卻二度撲空，陳早已不知去向，且無法取得聯繫，檢方不排除最快今日發布通緝。

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