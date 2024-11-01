北院裁定柯文哲延押四個月　民進黨四字回應

▲柯文哲延押庭。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積弊案風暴中，9月5日遭裁定羈押禁見至今，北院今（1日）上午召開延押庭，下午4時30分裁定柯延押2個月，並禁止接見通信。對此，民進黨稍早僅回應四字，尊重司法。

柯文哲因京華城容積弊案遭羈押禁見，北院今裁定延長羈押2個月，本案四名被告應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲全數裁定延押。

而台北地方法院針對裁定理由說明，「被告經訊問後，依目前卷證資料，除涉犯貪污治罪制條例最重本刑5年以上之罪，犯罪嫌疑重大。另依卷內事證，目前尚有共犯未到案，且有犯罪事實待偵查機關繼續偵查作為予以釐清。」

北院指出，「是以上開羈押原因中，關於刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款，有事實足認湮滅證據、勾串共犯證人之虞，以及所犯為五年以上有期徒刑之罪而有相當理由認有逃亡或勾串共犯證人之虞等羈押原因仍繼續存在，且非以羈押之方式無法保全訴訟、證據及將來之執行，斟酌公共利益維護與被告權益保障之動態平衡，且衡量比例原則後，仍認實無法以具保、責付、限制住居替代，而有羈押之必要。」

北院說明，聲請人聲請延長羈押之請求，並無不合，應予准許。爰裁定自113年11月5日起延長羈押被告2月，並禁止接見通信。