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吳子嘉慘了！造謠「買疫苗A 1億」判賠90萬　蘇貞昌：可貴的公道

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，前行政院院長蘇貞昌致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲前行政院院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉去年稱前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中，在2020年靠採購BNT新冠疫苗A了1億美元，遭2人提告各求償1000萬，台北地院今（1日）判吳須賠蘇90萬元，可上訴。對此，蘇貞昌說，「比起造謠者判賠金額的多寡，我更在意的是由法院確認了本案的事實」，雖然傷害已造成，但透過法院的審理懲罰造謠者，仍是一個可貴的公道。

吳子嘉去年在網路直播節目指稱，前行政院長蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購BNT新冠疫苗A了1億美元，蘇、陳憤而各自向吳提告求償1000萬。而吳繼先前被判賠陳精神慰撫300萬元、上訴二審高院審理中後，台北地院今（1日）再判吳須賠蘇90萬元，可上訴。

蘇貞昌說，這個在選舉過程中困擾整個政府團隊的謠言，今天法院又有一個判決結果，他要非常感謝法院辛苦審理這個案子。

「比起造謠者判賠金額的多寡，我更在意的是由法院確認了本案的事實。」蘇貞昌說，無論是法院調來的證人或是相關證物，甚至造謠者在法院中改口，都證明政府沒有簽訂造謠者口中所謂的契約、沒有支付訂金，更不可能有貪瀆的行為。

蘇貞昌表示，雖然這段時間以來，對他、對當時競選首都市長的陳時中部長以及防疫團隊而言，傷害已經造成，但透過法院的審理，對造謠者進行懲罰，遏止毀謗的歪風，仍然是一個可貴的公道。
 

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