捐出「防疫指揮官背心」　陳時中憶心路歷程：榮幸成為歷史一部份

▲前中央流行疫情指揮官、行政院政務委員陳時中。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者郭運興／台北報導

行政院政務委員陳時中，COVID-19疫情期間曾擔任中央疫情指揮官907天，今（30日）他分享，台史館詢問能否將陪伴他主持500場記者會的指揮官背心捐贈館藏，他想這件背心對台灣未來的啓發當相當重要，因此欣然捐出，更榮幸成為歷史一部份。他也透露，疫情時在筆記本曾寫下「面對所有的批評，我有則改之，無則勉之，應該回歸人跟病毒的戰役才是正道」，現在仍然會時常想起那段心路歷程。

陳時中在臉書表示，中央流行疫情指揮中心解編後，台史館來問他，能不能將那件指揮官背心捐贈館藏？其實，指揮中心成立的1197天裡，他擔任指揮官907天，穿著這件背心主持了500多場記者會，它對個人來說意義重大！

陳時中表示，但回想起過去同島一命對抗新冠疫情的那段歲月，他想這件背心對台灣未來的啓發當更為重要，因此欣然捐出，謝謝台史館費心收藏，也很榮幸能成為歷史的一部份。

陳時中認為，每件文物的背後都有動人的故事，歷史的保存不只是為了緬懷過去，更是為了啓發未來。希望大家能夠透過留存下來的物品、文字和影音，知道過去全世界曾發生這麼大規模且嚴峻的傳染病疫情，而這塊土地上曾經有兩千多萬人團結、自制，在第一線醫護防疫人員，以及相關專家學者的幫助下，一起克服了疫情的挑戰，這段經驗也能夠做為未來發生類似事件的參考指引。

另外，陳時中提到，今天一早他特別來到台南，參加台灣歷史博物館113年文物捐贈感恩茶會。茶會上也和大家分享他平日隨記的私人筆記本，在疫情期間，裡面有幾段文字，記下了當時指揮防疫的心路歷程，現在我仍然會時常想起。

▼陳時中參加台灣歷史博物館113年文物捐贈感恩茶會。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

陳時中指出，他的私人筆記本寫下了，「面對新興病毒，暴露人類的有限，我們只能誠實謙卑」、「面對所有的批評，我有則改之，無則勉之，應該回歸人跟病毒的戰役才是正道」、「病毒正在分化我們，不要讓對立弱化我們對抗病毒的能力」。

最後，陳時中強調，今天藉著參加活動的機會，要再次謝謝一起攜手團結挺過疫情的每一個人！颱風將至，請大家一定要保重，提高警覺做好防颱準備。

▼陳時中疫情期間在筆記本寫下的幾句話。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）